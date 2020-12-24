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27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Bakanın keyfine bırakılamaz

24 Aralık 2020, Perşembe
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, STK’ların sesini kesmesi yönüyle kamuoyunda tartışılan, “Kitle İmha SilÂhlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Kanun Teklifi”ne dair, “Hukuk devleti, İçişleri Bakanının keyfine terk edilemeyecek kadar önemlidir” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bu hafta görüşülmesi beklenen “Kitle İmha Silâhlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Kanun Teklifi”ni değerlendirdi. Teklifin kitle imha silahları ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmek amacıyla hazırlanmadığını vurgulayan Yeneroğlu, “Teklif yöneticilerin, yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlarda kara para aklamasını engelleme adına gerekli düzenlemelere yer vermemektedir. Anti-demokratik bir dernekler kanunu düzenlemesini kabul etmemiz mümkün değildir. Avukatların vekil-müvekkil mahremiyetini ihlal edecek maddesi tekliften çıkarılmalıdır. Derneklerin yardım toplama faaliyetlere getirilen ağır şartlardan vazgeçilmelidir” dedi. Teklifin gerekçesinde terörizmin finansmanı ve uluslar arası para aklama ile mücadelenin amaçlandığı belirtildiğini, ancak teklifteki 43 maddeden sadece 6 maddenin genel gerekçe ile doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen Yeneroğlu, diğer maddelerin içeriğinin ise belirtilen amaçtan öte terörle mücadele kılıfıyla sivil toplumun hükümet eliyle susturulması ve etkisiz hale getirilmesi isteğinin bir tezahürüdür” diye konuştu. 

TEKLİFİN EN SORUNLU  MADDESİ 

Dernekler Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile, dernek kurma ve örgütlenme özgürlüğünün asıl, sınırlandırılmanın ise ancak istisnaî ve ölçülü olması gerektiğinin tamamıyla göz ardı edildiğini söyleyen Mustafa Yeneroğlu, “Teklifin en sorunlu hükümlerinden birisi 15. maddedir. Yani Dernekler Kanunu’na 30/A şeklinde eklenen yeni düzenlemedir. Böylece, İçişleri Bakanı tarafından hakkında terörün finansmanı suçları ya da uyuşturucu suçları gibi gerekçelerle soruşturma açılan STK yetkilileri doğrudan görevden alınabilecek; yerine de kayyım atanabilecektir. Yani soruşturma açılması yeterli olacaktır. Bu yaptırım, yeterli görülmezse dernekler geçici olarak faaliyetten de alıkonabilecektir. Derneklerin hakkında sırf soruşturma açılması gerekçe gösterilerek faaliyetten alıkonulmasına kadar gidecek sonuçlar doğuracak bu düzenleme sivil topluma yönelik Anayasaya aykırı muameleleri adaletsiz kanunla meşrulaştırmaktadır. 

Dernekler kayyım atanan belediyelerin akıbetine uğrayacak 

“Görünen o ki, çoğu dernek kayyım atanan belediyeler gibi aynı akıbeti yaşayacaktır. Fal bakmaya gerek yok. Buradan açıkça ilan ediyorum; kanunlaşma sonrası Anadolu Kültür Vakfı bu kanunun ilk kurbanı olabilecektir, kimse şaşırmasın diye belirtiyorum” diye açıklamasını sürdüren Yeneroğlu, Dernekler Kanunu’nun mevcut halinde; ‘hapis cezası verilmesini gerektiren suçların işlendiğinin tespit edilmesi halinde’ ibaresi söz konusu teklif ile genişletilmektedir. Dernek yetkililerinin görevden alınabilmesi için yalnızca belirli suçlardan soruşturma açılma şartı yeterli görülmektedir. Soruşturma aşaması devam ederken kişilere uygulanacak böylesi bir yaptırım masumiyet karinesine aykırıdır. Makul suç şüphesinin aranması yahut da kovuşturma sonucunun beklenmesi gerekirken; bu teklif ulaşılmak istenen amaç ile maruz kalınan hak ihlali arasında ciddî bir ölçüsüzlüğe yol açacaktır. Ayrıca, maddede belirtilen İçişleri Bakanı tarafından hâkim onayına ‘derhal’ sunulma yükümlülüğü, anayasaya uygun şekilde ‘24 saat içinde’ olarak değiştirilmelidir. Hukuk devleti, İçişleri Bakanının keyfine terk edilemeyecek kadar önemlidir!” diye konuştu. 

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Yorumlar

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  • Hüseyin İlhan

    24.12.2020 05:45:40

    STK na kayuum atama derdinde olanlar acaba bu uygulamayıda DOSTLARI İSRAİL ile ÇİNdenmi örnek alıyor .

Risale-i Nur Külliyatı

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