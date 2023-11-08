"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Balıkesir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

08 Kasım 2023, Çarşamba 01:23
Marmara Denizi'nde, Balıkesir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında saat 23.05'de meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Balıkesir Valisi Ustaoğlu: Kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Erdek açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Vali Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, 4,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.05'te merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarındaki sarsıntının, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirtilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Balıkesir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

    Ahlâktan bahsedene bak!

    ‘1 İyilik 1 Fidan’ kampanyası

    192 cami zarar gördü, 56’sı tamamen yıkıldı

    Gazzelilerin %70’i mecburen evlerinden ayrıldı

    "Gazze’de gördüğümüz felaket kıyamete dönüşebilir"

    "Gazze'de karmaşık, zor ve külfetli bir savaşa giriyoruz"

    Yine sivil yerleşim alanlarını bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

    192 cami zarar gördü, 56’sı tamamen yıkıldı

    Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra İTÜ'den İsrail kararı

    Gazze'ye nükleer bomba atılması tehdidi hafife alınmamalı

    Maaş zammı bir ay bile dayanamadı

    Gazze'deki savaşın Lübnan'a sıçramasını istemiyoruz

    Hamas’ı atsanız da sorun çözülmez

    G7 Dışişleri Bakanları toplantısının önceliği Gazze Şeridi'ndeki insani durum olacak

    Boğaziçi Üniversitesi: İsrail'deki kurumlarla akademik işbirliği yapmayacağız

    Filistinlileri öldüren silahları İsrail'e vermeyi durdurmak ABD'nin elinde

    "İnsani açıdan felaket niteliğinde"

    Türkiye ile altyapı, savunma ve enerji alanlarında işbirliğini artırmak istiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ahlâktan bahsedene bak!
    Ali FERŞADOĞLU

    İsraille hakiki mücadele Kur’an tefsiri Risale-i Nur’la olur!
    Cevher İLHAN

    İsrail ve ABD ile işbirlikleri
    Hakan Özlen

    Bir ziyaretten ötesi!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    TÜYAP izlenimleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aziz beldenin keyfiyetçe ehemmiyeti
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân sadece erkeklere mi hitap ediyor?
    Genel

    Balıkesir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
    Genel

    192 cami zarar gördü, 56’sı tamamen yıkıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.