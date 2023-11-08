Marmara Denizi'nde, Balıkesir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında saat 23.05'de meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Balıkesir Valisi Ustaoğlu: Kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Erdek açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Vali Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, 4,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.05'te merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarındaki sarsıntının, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirtilmişti. AA

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