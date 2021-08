Barış dilini geliştirelim

İGAM’dan Ankara Altındağ’da yaşanan olaylar ile ilgili yapılan açıklamada, “Tüm tarafların bu tür çatışmalara engel olacak bir barış dili ile geliştirilmesine Âcilen ihtiyaç vardır” denildi.

İltica ve göç alanında çalışan bağımsız araştırma merkezlerinden İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM), Ankara Altındağ’da Suriyelilerin hedef haline gelmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Uzun yıllar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcülüğü görevini de yürüten İGAM Başkanı Metin Çorabatır imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ankara Altındağ’da yaşanan olaylar, bazı kesimlerin mülteci karşıtı tutumlarının devam ettiği sürece ne gibi sonuçlarla karşılaşacağımızın ‘öncü’ göstergesidir. Toplumsal çatışmaların kimseye yararı olmayacağı aşikardır. Mülteci karşıtı tutumların devam etmesi ve derinleşmesi, toplumsal erozyonu derinleştirecek ve bir arada yaşama ilkesi ve ülküsü zarar görecektir. Tüm tarafların bu tür çatışmalara engel olacak bir barış dili ile geliştirilmesine acilen ihtiyaç vardır.”

Yol haritasına ihtiyaç var

“Aynı zamanda, ‘mülteciliğin’ zulümden, savaştan kaçan insanlar için bir ‘hak’ olduğunun bir an önce kabul edilmesinde yarar vardır” denen açıklama şu şekilde devam etti: “4 milyon kadar insana koruma sağlayan ülkemizde, Afgan sığınmacıların yeni bir göç dalgasına neden olup olmayacağı konusu bir an önce masaya yatırılmalı ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Uluslararası Mülteci Hukuku çerçevesinde bir an önce yeni bir yol haritası çizilmesi gerekmektedir. Bu yol haritası çizilirken, tüm tarafların masada yer alması sağlanmalı ve ayrımcılığın ve nefret dilinin yaygınlaşması ve derinleştirilmesini önleyecek politikalar geliştirilmelidir. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) olarak yaşanan olaylardan dolayı çok ciddî bir üzüntü ve kaygı duyduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.”