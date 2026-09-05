Gemi faciasında can kaybı 13'e yükseldi

Girne'deki gemi faciasında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı, can kaybı 13 oldu, 15 kayıp aranıyor.

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan yolcu gemisinin ardından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece can verenlerin sayısı 13’e yükselirken, 15 kayıp için çalışmalar devam ediyor. 15 kişi hâlâ kayıp KKTC Başbakanı Ünal Üstel, düzenlediği açıklamada ekiplerin denizdeki çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Üstel, bulunan naaşla birlikte can kaybının 13 olduğunu, kayıp kişi sayısının ise 15’e düştüğünü belirtti. Ne olmuştu? Girne Limanı ile Mersin’in Taşucu Limanı arasında sefer yapan “Filo Jet” adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne’den hareket etti. Geminin seferden kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başladığı, mürettebatın Girne Limanı’na dönmeye çalıştığı sırada ise geminin battığı açıklanmıştı. Geminin enkazına ise Girne açıklarında 554 metre derinlikte ulaşılmıştı. Haber Merkezi

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