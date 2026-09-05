Yakıta 90’lık zam geldi!

ABD-İran geriliminin Brent petrolün fiyatını 95 doların üzerine taşımasının ardından bugün motorine 7 lira 80 kuruş zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı sadece 9 ilde 90 TL’nin altında kaldı.

Brent petrolün varil fiyatının bugün 95.57 dolar seviyesinde seyretmesi ve küresel piyasalarda artan arz endişeleri akaryakıt fiyatlarını uçurdu. Motorine yapılan zam sonrası İstanbul, Bilecik, Bolu, Bursa, Düzce, Kocaeli Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’da motorinin litre fiyatı 90 TL’nin altında kaldı. Geriye kalan 72 ilde ise motorinin litre fiyatı 90 TL’nin üzerinde satılıyor. Haber Merkezi

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