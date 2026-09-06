Okula hazır mıyız?

Sor Bakalım

Sevgili arkadaşlar, sayılı gün tez bitti ve yaz tatilinin sonuna yaklaştık. Yeni eğitim yılı için heyecan başladı. Peki yeni ders yılına nasıl hazırlanmalıyız? Size heyecanınızı yatıştıracak ve okula iyi bir başlangıç yapabilmenizi sağlayacak bazı tavsiyelerim var.

Uyku saatini düzenle

Planlı olmak için ve zamanı etkin kullanabilmek adına bence ilk adım uyku saatlerini düzenlemek. Çünkü yaz tatili boyunca erken kalkmak zorunda olmadığınız için rahat rahat uyudunuz, çoğunuz güne geç başlamaya alıştı. Öyle değil mi? Nerden mi biliyorum? Tabiî ki kendi çocuklarımdan biliyorum. Uyuma ve uyanma saatinizi birkaç gün önceden yavaş yavaş okul düzenine alıştırsanız çok iyi olur.

Daima kahvaltı yap

Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak, okulda daha zinde hissetmene yardımcı olur. Eğitimciler ve doktorlar da bunu tavsiye ediyor.

Okulun ilk günü

Belki yeni bir okula başlayacak olan arkadaşlarımız vardır. İlk başta belki neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için kaygı verir ama, hiç dert etme. Harika bir başlangıç yapacağına inan. Selam ver, gülümse, öğretmenlerinle ve arkadaşlarınla tanışıp sohbet et. Unutma, bu yaşadığın heyecanlı ama güzel anlar ilerde hayatının unutulmaz hatıraları arasında olacak. Okul sadece ders demek değil, öğrenmek, arkadaşlık kurmak, oyun oynamak ve yeni şeyler keşfetmek için de güzel bir yer. Okulu ve öğrenmeyi, arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok sev.