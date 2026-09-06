Suriye'nin Lazkiye ilinde 1000 hafıza ödül

Suriye’nin Lazkiye ilinde Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen 1000 hafız için ödül töreni düzenlendi. Hafızların başarılarının takdir edildiği törende, Kur’an eğitiminin yaygınlaştırılması ve daha fazla hafız yetiştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Suriye'nin Lazkiye ilinde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 1000 hafız düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Lazkiye Vakıflar Müdürlüğü tarafından, Ümmet İçin Topluluk işbirliğiyle düzenlenen törende, il genelinde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 1000 hafıza ödülleri takdim edildi.

Törene Lazkiye Valisi, Vakıflar Bakanı Dr. Ebu Hayr Şükri, Halk Meclisi üyeleri ve Yüksek Fetva Konseyi üyelerinin yanı sıra çok sayıda resmi yetkili ve vatandaş katıldı.

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen hafızların başarıları takdir edilirken, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve ezberlenmesine yönelik çalışmaların desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

"Kur'an-ı bir buçuk senede ezberledim"

Hafız Muhammed Akça AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'i bir buçuk yılda ezberlediğini belirterek, "Elhamdülillah, ben Kur'an-ı bir buçuk senede ezberledim. Türkiye'deydim, buraya göçtüm. Okuyorum, camiye gidiyorum." dedi.

Törende kendisiyle birlikte hafız olan arkadaşlarını ve eğitiminde emeği geçen hocalarını tebrik eden Akça, "Bugün bin hafız arkadaşımla törendeyiz. Allah bize Kur'an okumayı nasip etti, herkese de nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Akça, çocuklara da seslenerek, "Korkmayın, Allah'ın yolunda yürüyün. Allah'ın yolu çok güzeldir." diye konuştu.

- "Daha önce hiç yaşamadığımız kadar büyük bir sevinç yaşıyoruz"

Törende konuşan Musab Davud, etkinliğin kendileri için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu belirterek, "Bugün Allah'ın lütfuyla, daha önce hiç yaşamadığımız kadar büyük bir sevinç yaşıyoruz." dedi.

Lazkiye'de 1000 hafızla birlikte kutlama yaptıklarını ifade eden Davud, gerçekleştirilen törenin kendileri için özel ve ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Davud, "Bu büyük bir başarıdır. Allah'tan bunu bizlerden ve hepimizden kabul etmesini diliyoruz." diye konuştu.

- "Küçük yaşlarda hafızlık eğitimine başladım"

Suriye'nin Lazkiye ilinde Kur'an-ı Kerim hafızlığı yapan Adnan Bekur ise küçük yaşlarda başladığı hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra öğrencilere Kur'an eğitimi vermeye başladığını söyledi.

Bekur, Kur'an-ı Kerim'i örgün eğitim veren okula başlamadan önce ezberlemeye başladığını belirterek, camide aldığı eğitimle hafızlığını tamamladığını ifade etti.

Dini bir ortamda yetiştiğini aktaran Bekur, Hafs rivayetiyle Asım'dan Kur'an okuma icazeti aldığını, ardından hocası Şevki İyaeddin el-Halife'den 10 kıraat üzerine icazet aldığını dile getirdi.

Lazkiye'nin dini eğitim ve Kur'an hafızlığı konusunda önemli bir birikime sahip olduğunu belirten Bekur, kentte daha fazla hafız yetiştirilmesini ve dini eğitim merkezlerinin sayısının artırılmasını temenni etti.

Bekur, camilerin ve Kur'an eğitimi veren merkezlerin daha fazla öğrenci yetiştirmesini istediklerini vurgulayarak, hafızların, eğitimcilerin ve gönüllülerin desteğiyle bu çalışmaların daha da geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.