Barış ve huzur kalıcı olsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan’da sağlanan mutabakat sonrası yaptığı açıklamada barış ve huzurun kalıcı olmasını temenni etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini ihtiva eden Anayasal Bildiri’nin imza töreni için bulunduğu Sudan’ın başşehri Hartum’da basın mensuplarına değerlendirmeler yaptı.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin başından beri Sudan’ın ve Sudan halkının barış ve huzurundan yana olduğunu vurguladı. Sudan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını, Sudan Askerî Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’a ve Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ömer Deheb Fadl Muhammed’a ilettiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “İç işlerine karışmadan bu süreçte bir an önce bir uzlaşının sağlanmasının gerektiğini de sürekli kardeşlerimize ilettik. Sonuçta bir mutabakat sağlandı, 39 aylık bir geçiş yönetimi olacak. 39 aydan sonra ülke seçimlere gidecek. İnşallah barış ve huzur kalıcı olur. Kardeş Sudan’ın istikrarı bizim için de bütün Afrika için de önemli, ama özellikle son derece olumsuz gelişmelerin de yaşandığı Afrika’nın batısı ve Orta Doğu bakımından da önemli. Bugüne kadar olduğu gibi geçiş sürecinde ve sonrasında Türkiye’nin, kardeş Sudan ve Sudan halkına desteği artarak devam edecektir.”