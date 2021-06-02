Basın İlan tartışması büyüyor

Evrensel 622, Yeni Asya ise 490 gündür ilân alamazken yeni cezalar da gelmeye devam ediyor. Cezaların neredeyse tamamı muhalif gazeteleri hedef alıyor.

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından gazetelere verilen ilân kesme cezaları 2020’de yüzde 150 arttı. Cezaların neredeyse tamamı muhalif gazeteleri hedef alıyor. Evrensel Gazetesi 622 gündür ilân alamazken bir başka ilân yasağı mağduru gazete ise Yeni Asya. Basın İlân Kurumu 28 Ocak 2020 tarihinden bu yana 490 gündür Yeni Asya’ya ilân vermiyor. Gerekçe ise “Elektronik Ortamda Tutulması Zorunlu Defterlerin Tebliği’ndeki düzenlemeye aykırılık.” Gazetenin itirazı sonucu 7 Ağustos 2020 tarihinde yapılan idarî denetleme sonucunda Kontrol Kurulu Raporu ile üç ihlâl tespit edilerek “resmî ilân yayınlama hakkının durdurulmasına devam edilmesi kararı” verildi. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bu yıl Mart ayında Korkusuz Gazetesi’nin başvurusunda verdiği ihlâl kararına ve AYM önünde bekleyen çok sayıda benzer başvuruya rağmen cezalar devam ediyor.

Eleştiriye tahammülleri yok

https://expressioninterrupted.com’da yer alan habere göre, CHP’nin gazeteci kökenli Milletvekili Utku Çakırözer, Basın İlân Kurumu’nun gazetelere verdiği cezaları yakından takip edip sık sık Meclis gündemine getiriyor. Çakırözer, “BİK, saray iktidarının, tek adam iktidarının istediği pembe manşetleri atan tabelâ gazetelerini beslerken; gerçekleri yazan, halkın haber alma hakkını savunan bir avuç gazeteyi ise adaletsizce cezalandıran bir aygıta dönmüş durumda” şeklinde konuşuyor. “Basın İlân Kurumu, maalesef basını, gazeteleri ve gazetecileri terbiye kurumuna, sansür kurumuna dönüşmüş durumda” diyen Çakırözer, bu cezaların basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını engellediğine dikkat çekiyor. Basın İlan Kurumunun görevinin Türkiye’de haberin, eleştirinin yorumun çerçevesini çizmek, medyayı karartmak olmadığını vurgulayan Çakırözer, “Saray iktidarı ne istiyorsa o yazılsın istiyorlar. Eleştiriye, farklı bir görüşe asla tahammül edilmiyor” diyor.