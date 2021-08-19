Basın kartı soruları yine cevapsız

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın basın kartı sorularının yer aldığı önergesindeki çok sayıda soruyu cevapsız bıraktığını söyledi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, basın kartı sahibi olup olmadığına bakılmaksızın, bütün gazetecilere yıpranma payı hakkı verilmesi talebini ihtiva eden soru önergesine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay cevap verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlara yönelik fiilî hizmet süresi zammı uygulaması ile ilgili düzenlemenin 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapıldığını belirtti. Gürer, basın kartı sahibi olmayan gazetecilerin yıpranma payı hakkından faydalanması talebine olumlu cevap vermeyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın önergede yer alan çok sayıda soruyu da cevapsız bıraktığını söyledi. Gürer, basın mensuplarının yaşadığı sorunlar ve talepleri ihtiva eden soru önergesine, şu sorulara cevap verilmesini istemişti:

Neden başvurular bekletiliyor?

“2020 ve 2021 yılında gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerin sayısı kaçtır? Gazetecilerin tutuksuz yargılanması yönünde bir düzenleme düşünülmekte midir? BİK ve RTÜK tarafından 2020 ve 2021’de kesilen cezalar ne kadardır?

Basın özgürlüğü açısından tekrar edilen ihlâllerin önlenmesi için bir düzenleme düşünülmekte midir? Basın kartı dağıtımının Cumhurbaşkanlığı gibi bir organ tarafından değil, doğrudan basın temsilcilerinin yer alacağı bir komisyon tarafından yapılması için bir çalışma yapılacak mıdır? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında basın kartı yenilemesi ve başvurusu beklemede olan kart sahibi sayısı kaçtır?

Başvuruların bir yıldır beklemesinin nedeni nedir?” Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın tutuklanan gazeteciler ile basın kuruluşlarına BİK ve RTÜK tarafından kesilen cezalarla ilgili soruları cevapsız bırakmasının da düşündürücü olduğunu ifade etti. Gürer ayrıca, RTÜK’ün bir sansür merkezi gibi davranıp tarafsız yayın yapan kuruluşlara karşı olan tutumunu da eleştirdi.