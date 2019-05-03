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'Basın sektöründe on binlerce gazeteci mesleğini yapamamanın ızdırabını yaşıyor'

03 Mayıs 2019, Cuma 15:35
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1993’te aldığı kararla Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanan 3 Mayıs'a Türkiye'de 191 gazeteci hapiste giriyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Özgürlüğü Günü için yaptığı açıklamada 'Basın sektöründe on binlerce gazeteci işsiz ve mesleğini yapamamanın ızdırabını yaşıyor.' ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Stockholm Center for Freedom (SCF), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RFS) örgütü, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü sebebiyle açıklamalarda bulundu.

Stockholm Center for Freedom internet sitesinde Türkiye'de tutuklu bulunan 191 gazeteciyi manşetine taşıdı. Raporda 191 tutuklu gazetecinin yanı sıra 167 ismin yurt dışına kaçtığı ya da ülkesinde arandığı, 34 yabancı gazetecinin de hedef alınarak sınır dışı edildiği belirtildi.

Stockholm Center for Freedom: Türkiye'de 839 gazeteci 2018'de mahkemeye çıktı

Tutuklu bulunan gazeteciler arasında en fazla ismin 35 medya çalışanıyla devlet televizyonu TRT'den olmasıysa dikkat çekiyor. Listede yine bir devlet kurumu olan Anadolu Ajansı'ndan da 5 isim yer alıyor.

Bununla birlikte yayınlanan raporda geçen sene Türkiye'de 839 gazeteci ve medya çalışanının mahkemeye çıktığı ve hüküm giydiği bilgisine de yer verildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: İktidar basın sektörünün yüzde doksanına egemen

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nca yapılan açıklamadaysa 'haberin özgürce dolaşabildiği bir toplum olmalıyız . Ülke barışının sağlanabilmesi adına cezaevinde tutuklu bulunan gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması gereğine inanıyoruz' mesajı paylaşıldı.

"Bu yıl da Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü büyük sıkıntılarla karşılamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Haberin özgür olmadığı, gazeteciliğin evrensel basın ölçütlerine göre yapılamadığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Basın sektöründe on binlerce gazeteci işsiz ve mesleğini yapamamanın ızdırabını yaşıyor. Yayın yasakları, sansür ve otosansürün hızla sürdüğü bir ortamda halkın haber alma, bilgilenme hakkını sağlamaya çalışan bir avuç gazeteciye selam olsun. İktidarın basın sektörünün yüzde doksanına egemen olduğu ülkemizde hala gazetecilik damarına sahip yürekli meslektaşlarımız görevlerini yapma uğraşındalar, bunu yaparken de bedeller ödüyorlar."

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, basın, medya, özgürlük
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