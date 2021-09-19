‘Basına yansıtmayın kesimi durduralım’

Ardahan’ın Göle ilçesi Canibeğ ve Serinçayır bölgesinde bulunan ormanlık alanlarda Erzurum Bölge Orman İşletme Müdürlüğü kontrolünde binlerce ağaç kesildi. Yapılan kıyıma dikkat çekmek isteyen çevrecilerin eylem girişimi üzerine, yetkililerin “orman kesiminin basına yansıtılmaması karşılığında ‘kesimi durdurma’ sözü” verdiği ifade edildi.

“Kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikileceği” vaad edildiği halde verilen sözün yerine getirilmediğine dikkat çeken Serinçayır Köyü Dernek Başkanı Acar Dağ, ağaç kıyımının orantısız olarak devam ettiğini belirtti. Son yıllarda hem hayvanların yaşama alanlarının hem de bölgenin tabiatının yok edildiğine dikkati çeken Dağ, “Orman kesimine karşı tüm müdahalelere rağmen durduramıyoruz” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Erzurum Bölge Orman İşletmesi Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Bulut, ağaç kesimlerini doğruladı.

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