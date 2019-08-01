"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Baskı altındaki yargı vicdanı adalet dağıtamaz

01 Ağustos 2019, Perşembe
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, “İnançların, ideolojilerin ya da korkularının işgali altında kalan vicdan sahiplerinin adalet dağıtması zordur” dedi.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, 2007 yılında kendisinin karşı oy kullandığı 367 kararı için “TBMM’nin toplantı yeter sayısının 367 oy gerektirdiği şeklinde oluşan düşünce ve kararların saygıyı hak ettiğini düşünmüyorum. Hukuk tarihimizde insan aklıyla alay edilen en talihsiz karar olarak da niteleyebilirsiniz” açıklamasında bulundu. “Yaşanan olaylar göstermiştir ki, yargı mensuplarının sahip olduğu ‘yorum hakkı’ dürüst kullanılmadığında sorun üretir. İnançların, ideolojilerin ya da korkularının işgali altında kalan vicdan sahiplerinin adalet dağıtması zordur” ifadesini kullanan Kılıç, AKP’nin kapatma davasında yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunurken “Dün bir siyasetçinin şiir okuduğu gerekçesiyle politik hayatının bitirilmesine karar veren anlayışla, bugün de terörü övme ya da hakaret suçunun içine gizleyerek ifade özgürlüğünü yok eden anlayış sahipleri arasında fark yoktur” diye konuştu. 

Halkın iradesi, vesayet odaklarını hizaya sokar

Sivil Siyaset Hareketi’ne konuşan Haşim Kılıç, “AYM’nin TBMM’nin Cumhurbaşkanı seçebilmesi için toplantı nisabının 367 oy olması gerektiği kararı kamu vicdanını ikna edemediği için yapılan erken seçimde halkın iradesi, vesayet odaklarını hizaya sokmuştur. Tıpkı 2019 yılında yapılan mahalli seçimlerde YSK’nın İstanbul bölgesiyle ilgili verdiği karara karşı yenilenen seçimde “durumdan vazife çıkaranların” halktan gerekli cevabı aldığı gibi. Kuşkusuz bu kararın ağırlığı AYM’nin kararı kadar büyük olmasa bile, hak ihlalinde ortaya çıkan sonuca halkın iradesi aynı cezayı kesmekte gecikmiyor” ifadelerini kullandı. 

O anlayışla aynı...

Bir gerçeğin altını çizmek isterim. Cumhuriyet kurulduğundan beri yargı, siyasi öfkenin silahı olarak kullanılmış ve halen de kullanılmaya devam edilmektedir. Dün bir siyasetçinin şiir okuduğu gerekçesiyle politik hayatının bitirilmesine karar veren anlayışla, bugün de terörü övme ya da hakaret suçunun içine gizleyerek ifade özgürlüğünü yok eden anlayış sahipleri arasında fark yoktur. Siyasi söylemleri ve eleştirileri kolayca suça dönüştürebilen yargı organlarının kararları sorun olmaya halen devam etmektedir.

Rengi farklı yeni bir vesayet

AK Parti’nin kapatma davası sonuçlandıktan sonra yaptığım çağrının amacı tam da bu sorunu çözmeye yönelikti. Siyaset dünyasının sorunlarını hukuksal zeminlere oturtmanın güçlüğü açıktır. 2010 yılında gerçekleşen 26 maddelik anayasa değişikliği bu çağrımıza verilen en olumlu cevaptı. Ne yazık ki, tarafsız ve bağımsız bir yargı hayali bu değişikliklerle de gerçekleşemedi. Sonuçta rengi farklı yeni bir vesayet odağı oluşmuştu bile. Denilebilir ki korkunun en acımasızca yaşandığı yargı kurumlarından adalet dağıtması beklenemez.

Etiketler: baskı, yargı, vicdan, adalet
Okunma Sayısı: 394
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İfade hürriyeti demokrasinin asgarî teminatı

    ABD, Zarif'i de yaptırım listesine ekledi

    Rusya'daki orman yangınında bilanço ağır

    Şehit Bedirhan Bebek unutulmadı...

    Merhametsiz bir dünyayı nasıl onaracağız?

    Baskı altındaki yargı vicdanı adalet dağıtamaz

    Sınır yoksulluk olsun

    Fethiye'deki renk değişiminin nedeni belli oldu

    Yabani hayattan ilginç kareler

    Sudan'da ölü sayısı 6'ya yükseldi

    Yılın futbolcusu ve teknik direktörü adayları belli oldu

    Kutsal topraklarda Hac mevsimi coşkusu...

    Fenerbahçe, Real Madrid'e de yenilerek Audi Kupası'nı 4. tamamladı

    Bakan mevsimlik işçileri ziyaret etsin

    Öztrak'tan CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin açıklama

    "Ülkeyi sıkıntıya sokalım düşüncesinde değiliz"

    Erdoğan, sivil plâkalı araçla Bahçeli’nin evine gitti

    Devlet, eleştiriye tahammül etmeli

    Güleçyüz’e takipsizlik

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Söyletmen, urun” zihniyetine cevap
    Genel

    Baskı altındaki yargı vicdanı adalet dağıtamaz
    Genel

    İfade hürriyeti demokrasinin asgarî teminatı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    AYM’nin Akademisyenler Bildirisi kararı
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanda Ya-sin Sûresi yazılı mıdır?
    Ahmet BATTAL

    Ötekinin özeleştirisine katkı
    Risale-i Nur'dan

    Açılmaz düğümler O’nun iradesiyle açılır
    Genel

    Rusya'daki orman yangınında bilanço ağır
    Genel

    ABD, Zarif'i de yaptırım listesine ekledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.