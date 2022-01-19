"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Baskı ortamında anayasa yapılamaz

19 Ocak 2022, Çarşamba
Dört hukukçu akademisyenin hazırladığı ‘Türkiye’de Çatışma Çözümü ve Anayasa Yapımı’ başlıklı raporda, “Kronikleşmiş insan hakları sorunları çözülmeden yeni bir anayasa yapılması anlamsız olacaktır” denildi.

Dünyadaki çatışma çözümlerini inceleyen Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) hazırladığı yeni raporda, Kürt sorunu başta olmak üzere Türkiye’deki sorunların çözümü için yeni bir anayasanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Raporda, yeni anayasada ‘toplumsal muhalefeti önleyen yasal düzenlemelerin ortadan kaldırılması’, ‘kültürel hakların tanınıp güvence altına alınması’, ‘siyasî kimliğin kapsayıcı bir şekilde yeniden tanımlanması’, ‘yönetim sisteminin yetki paylaşımı çerçevesinde yeniden düzenlenmesi’ gibi konulara öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Ardıç, tartışmaya “Anayasa Yapım Süreçlerinde Güven Arttırıcı Adımlar” adımlar başlıklı bir makaleyle katıldı. Ardıç, Türkiye’nin kronikleşmiş insan hakları sorunu çözülmeden yeni bir anayasa yapılmasının anlamsız olacağını söyledi. Anayasa yapılamadan önce bazı sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Ardıç, “İfade özgürlüğünün, toplantı ve gösteri özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün olmadığı ya da çok ciddi baskı altında tutulduğu bir ortamda insanların özgürce anayasa tartışmaları yapması beklenemez. 

Ayrıca toplumun genelini etkilemekle birlikte belli kesimlerini özellikle hedef alan problemler (adil yargılanma hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği ve siyasî temsil) çözülmeden bu kişi ve grupların anayasa yapım süreçlerine katılması pek mümkün değildir. Dolayısıyla bu problemlerin çözülmesi bir güven ortamı oluşması ve toplumu motive etmesi açısından önemlidir. Anayasalar temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı metinlerdir. Türkiye’nin insan hakları karnesi göz önüne alındığında kronikleşmiş insan hakları sorunları çözülmeden yeni bir anayasa yapılması anlamsız olacaktır. Demokratik olmadığı düşünülen anayasada koruma altına alınmış hakların uygulanmadığı bir toplumda yeni bir anayasa yaparak temel hak ve özgürlüklerin daha çok korunacağını iddia etmek inandırıcı olmayacaktır” dedi.

Yeni anayasa yapımı için yol haritası

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem ise görüşlerini “Yeni anayasa yapımı için yol haritası” başlığı altında topladı. Türkiye’de kısa vadede geniş tabanlı bir uzlaşı ekseninde yeni bir anayasa yapmasının mümkün görünmediğini savunan Erdem, bunun gerekçelerini “Bunun temel sebebinin etno-kültürel ve siyasal alanda yaşanan derin kutuplaşma olduğunu ifade etmek gerekir” dedi. 

2021 Haziran ayında tamamlanmıştı

Dört hukukçu akademisyenin hazırladığı ‘Türkiye’de Çatışma Çözümü ve Anayasa Yapımı’ başlıklı raporun yazımı 2021 Haziran ayında tamamlanmıştı. Bu ay güncellenerek yayınlanan raporda, Türkiye’de çatışma çözümü sürecinde nasıl bir anayasa yapılması gerektiği tartışmaya açıldı. Raporun önsözünü yazan DPI İcra Kurulu Başkanı Kerim Yıldız, anayasal reformların önemine dikkat çekti. Yıldız, anayasa reformunun barış sürecine entegre edilmesi halinde, sürdürülebilir bir barışın sağlanmasına yardımcı olacağına vurgu yaparak, “Bu kapsamda, Türkiye’de olası bir çözüm sürecinin yeniden başlaması için gereken yasal hazırlıkların ve anayasa yapım sürecinin ihtilâfların çözümüne nasıl katkı sağlayabileceğinin tasarlanması büyük önem taşımaktadır” dedi. Diyarbakır

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu gidiş bizi AB'den tamamen koparır

    Çocuklara “dijital mahremiyet bilinci” kazandırılmalı

    Filistinli Salihiye sesini dünyaya duyurmak istiyor: 'Buradan çıkacağıma evimde ölürüm daha iyi'

    'Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız'

    Rusya Belarus’ta, Batı endişeli

    İntihar haberleri gençleri etkiliyor

    Bilboardlardaki Hadis-i Şerif

    Baskı ortamında anayasa yapılamaz

    AYM’den 261 bin red, 26 bin ihlâl kararı

    Cemaatler var olmaya devam edecek

    “Yapılan saygısızlıktır”

    KHK mağduriyetleri büyüyor

    36 cezaevi daha yapılacak

    Geri dönüş kararları neden uygulanmıyor?

    Fitch’ten uyarı: Türkiye’de riskler artıyor

    Bu elektrik faturasını nasıl ödeyeceğİz?

    40 ilimizde eğitime ara verildi

    Bakan Koca'dan hatırlatma dozu çağrısı

    Boru hattı patladı: Gaziantep - Kahramanmaraş arasında ulaşım durdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK’lı ailelerin mağdur çocukları
    Ahmet BATTAL

    Cemaat temsilcileri ses verin
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Selâm olsun Hz. Adem (as) ve Hz. Havva’ya
    Genel

    KHK mağduriyetleri büyüyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Maskeli saldırganlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Geri dönüş kararları neden uygulanmıyor?
    Genel

    “Yapılan saygısızlıktır”
    Sadettin Önal

    WEBB de Hz. Âdem’in (as) gördüğünü görecek mi?
    Genel

    Bu gidiş bizi AB'den tamamen koparır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.