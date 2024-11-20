Bayram Yüksel Ağabeyi rahmetle anıyoruz

Vefatının sene-i devriyesinde Bediüzzaman Hazretlerinin yakın talebelerinden Bayram Yüksel ağabeyi rahmetle yad ediyoruz.

Bediüzzaman’ın talebelerinden, ihlâs, sadakat, tevazu hasletleriyle öne çıkan Bayram Yüksel ağabey, Bediüzzaman’ın hizmet tarzını çocuk yaştan öğrenip yürüten has talebesi olarak tarihteki yerini aldı. Afyon Cezaevi’nde Üstad Bediüzzaman’la tanışma ve ona hizmet etme şerefine eren kahramanlardandı. Risâle-i Nur eserlerini elle yazarak çoğaltan Bayram Yüksel hayatı boyunca Risâle-i Nur eserlerinin yazılması, okunması ve yayılması için çalışmalar yapmıştı. Bediüzzaman ve Risale-i Nur hizmeti konusunda çok sayıda hatıra nakletti. Uzun süre hizmetin içinde yer aldı. Bediüzzaman’ın vefatından sonra, iman ve Kur’ân hizmetini Ankara ve Isparta’da devam ettirdi.

Bayram Yüksel kimdir?

Bayram Yüksel ağabey 1931 yılında, Bolvadin’e bağlı Çoğul Köyü’nde dünyaya geldi. 1947 yılında Risale-i Nur’la tanışarak Bediüzzaman’a talebe oldu. Vatanî vazifesi sırasında, Üstad’ın yönlendirmesiyle Kore Savaşı’na katıldı; gazi oldu. Bir hizmet seyahatinde yurt dışından dönerken 19 Kasım 1997 tarihinde, bir trafik kazasında vefat etti. Mezarı Barla’da yukarı mezarlıktadır.

Sedat Serdar - İstanbul