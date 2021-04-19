"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bediüzzaman’ın Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey yarın dualarla defnedilecek

19 Nisan 2021, Pazartesi
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi’nin Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’e rahmet diliyoruz.

Üstad Bediüzzaman'ın Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Pazar akşamı (18 Nisan 2021) saat 22.30 sularında vefat etti. Hüsnü Ağabey bir süredir hastahanede yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

13 yaşında iken Üstad Bediüzzaman’ı ziyaret etmiş

Hüsün Bayramoğlu 15 Şubat 1935’de Safranbolu’da doğdu. 13 yaşında iken Emirdağ’da Üstad Bediüzzaman’ı ziyaret etmiş ve 15 yaşına geldiğinde Bediüzzaman’ın bizzat hizmetinde bulunmaya başlamış; 1950’den 1960’a kadar, Üstad’ın hizmetinde bulunmuş; en son seyahatlerinde ve Urfa yolcuğunda Üstad’a refakat etmiş; vefatı vaktinde de Üstad’ın hizmetini ifa ederek son nefesine kadar yanında bulunmuştur.

EYÜPSULTAN KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, yarın (20 Nisan 2021) dualarla uğurlanacak. Yarın öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camisi’nde Bayramoğlu için cenaze namazı kılınacak. Bayramoğlu’nun cenazesi, Bediüzzaman Said Nursi’nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanı’na defnedilecek.

TAZİYELER YAYINLANDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve çok sayıda siyasetçi ve tanınmış kişi Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

İstanbul - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 3367
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • İsmail Atak Cebecili

    19.4.2021 12:59:43

    Kazım Bey, sohbetinizde de işi makul, münasip, uygun, yakışan bir dil ve üslup kullandınız, Sizi tebrik ederim. Hulül etme, edenler, edenlerin bugünkü, yarınki durumları da elbette önemli ve takibi gereken konular diye düşünüyorum.

  • Toygar

    19.4.2021 12:15:22

    Allah rahmet eylesin.

  • İbrahim

    19.4.2021 09:14:27

    Rabbim mekanını cennet eylesin inşaallah.

  • Özdemiroğlu

    19.4.2021 08:53:40

    C. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağ olsun!

  • Muallim Osman

    19.4.2021 04:52:57

    İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Üstadımızın rahmetullahi aleyhin talebesi Hüsnü Bayram abimiz mübarek ramazan-ı şerifte vefat etti, Efendimiz sav ve Üstadımız ve talebelerine kavuştu. Rabbim Celle Celalûhu rahmet eylesin, başımız sağ olsun, cennetiyle ve cemaliyle müşerref eylesin, makamı firdevs cennetinde âli olsun inşaallah.

  • Ulaş

    19.4.2021 04:48:39

    Allah rahmet eylesin.

  • Sezai MUMCU

    19.4.2021 01:58:57

    Allah rahmet eylesin ve tüm hisim, akraba ve NURCULARA sabr-i cemil ihsan etsin. Saff-i evvelde merhum ve muazzez Üstadimiz Bediüzzaman Said Nursî'nin etrafinda cansiperane saf tutmalarindan ötürü nihayetsiz onlara medyunuz. Artik BÜTÜN NURCULAR Risale-i Nurlara sarilma, ihlas ve uhuvvette kenetlenmede KUDSÎ BIR HATTA ITTIHAT edeceklerdir.

  • Yılmaz

    19.4.2021 01:24:06

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

  • Mehmet Türeli

    19.4.2021 01:21:23

    Allah rahmet eylesin

  • Feyzullah ayhan

    19.4.2021 00:42:04

    İnna lillahi ve İnna ileyhi raciun. Allah rahmetiyle muamele eylesin.

  • Müslüm

    19.4.2021 00:28:59

    Allah rahmet eylesin inşallah

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Borrell: İran ve ABD anlaşmak için istekli

İsrail, Filistin köyü Arakib'i bir kez daha yıktı

Ali Fuat Başgil’i duâlarla anıyoruz

Esnaf kredi değil, faizsiz destek bekliyor

Belediyeler aracılığıyla yurt dışına çıkışla ilgili Bakanlıktan açıklama

Bir ayda salgın bilançosu ağırlaştı

Tartışmaların odağındaki 'Avrupa Süper Ligi' nedir?

Vaka sayısı sadece 6 ilde azaldı

Rus muhalif Navalnıy hastaneye sevk edilecek

'İstanbul konferansı Afganistan için tarihi fırsat'

AB'de gündem Ukrayna ve Rusya

FIFA'dan 'Avrupa Süper Ligi'ne tepki

Çad'da etnik gruplar çatıştı: Ölü sayısı 100'e yükseldi

33 bin 811 kişi kısıtlamaları ihlal etti

İSKİ, barajlardaki son durumu açıkladı

Gri pasaport skandalı büyüyor

Kur’ân kursları kapatılamaz

Kardinalin yeğeni Müslüman oldu

Rezervler çarçur edildi

En Çok Okunanlar

Genel

Bediüzzaman’ın Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey yarın dualarla defnedilecek
Genel

Gri pasaport skandalı büyüyor
Genel

Kardinalin yeğeni Müslüman oldu
Hesna Nur ERDOĞDU

Online dersler büyük ilgi görüyor
Genel

Erdoğan iptal etti, TOBB geri gelsin dedi
Mehmet KARA

128 milyar x 8= ?
Yeni Asya'dan Size

Zekât ayı
Genel

Mustafa Sabri Efendi: Bediüzzaman sebat etti, muvaffak oldu
Süleyman KÖSMENE

Gemilere binmeyecek miyiz?
Hüseyin GÜLTEKİN

Aynı yanlışları şimdi siz yapıyorsanız?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.