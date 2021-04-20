Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi’nin Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey dualarla uğurlandı.

Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Hüsnü Bayramoğlu, Eyüpsultan Camisi'nde cenaze namazının kılınmasının ardından Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer Talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanı'na, Abdullah Yeğin Ağabeyin yanına defnedildi. Bir süredir hastanede tedavi gören Hüsnü ağabey 18 Nisan Pazar akşamı vefat etmişti. SOYLU DA CENAZEYE KATILDI Hüsnü Bayramoğulu Ağabeyin cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Kalabalık bir cenaatin iştirak ettiği namaz sonrası cenaze arabasıa konulan tabut, Eyüpsultan Mezarlığına götürülüp dualarla defnedildi. VASİYETİ ÜZERİNE KELİME-İ TEVHİD Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin mezarı başında Bakara Suresi'nin okunması ve 70 bin kelime-i tevhid çekilmesini vasiyet ettiği belirtildi. Definden sonra hafızlar sırayla bölüşerek Bakara Suresi'ni okudu ve ayrıca 70 bin kelime-i tevhid çekildi. Fotoğraf: Barla Günlüğü Facebook Sayfası *** 13 yaşında iken Üstad Bediüzzaman’ı ziyaret etmiş Hüsün Bayramoğlu 15 Şubat 1935’de Safranbolu’da doğdu. 13 yaşında iken Emirdağ’da Üstad Bediüzzaman’ı ziyaret etmiş ve 15 yaşına geldiğinde Bediüzzaman’ın bizzat hizmetinde bulunmaya başlamış; 1950’den 1960’a kadar, Üstad’ın hizmetinde bulunmuş; en son seyahatlerinde ve Urfa yolcuğunda Üstad’a refakat etmiş; vefatı vaktinde de Üstad’ın hizmetini ifa ederek son nefesine kadar yanında bulunmuştur.

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