Bediüzzaman ömrünü iman dâvâsına vakfetti

Bediüzzaman Said Nursî, vefatının 60’ıncı yıl dönümünde Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen bir programla anıldı.

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı programda yaptığı konuşmada, “Âlimler Peygamberlerin mirasçılarıdır, zira onlar ne mal ne mülk bırakmışlardır. Sadece ve sadece ilim bırakmışlardır” Hadis-i Şerifini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Bu Hadis-i Şerif bize şunu ifade eder; Âlimler öyle kimselerdir ki Peygamberlerin yapıp ettiklerinin aynısını yapmaya çalışmışlardır. Onların yolunun yolcusu olmuşlardır. Bu yolun yolcusu olmanın beraberinde getirdiği ne kadar zorluk varsa hepsini de çekmişlerdir. Hepsi ile de karşı karşıya kalmışlardır. Said-i Nursî Hazretleri’ne baktığımız zaman bir taraftan metanetle sabırla bir iman dâvâsı var, o dâvâya çok güçlü bir şekilde sahip çıkıyor. Ömrünü ona vakfediyor. Akabinde böyle bir davaya gönül vermenin beraberinde getirdiği ne kadar zorluk varsa hepsine göğüs geriyor. Dolayısıyla Hadis-i Şerifinin yakın tarihimizde ete kemiğe büründüğü ve Said olarak göründüğü bir zattan bahsediyoruz.”