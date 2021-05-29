Benim evim de bombalandı

Halk TV’de açıklamalardan bulunan KKTC 2. Cumhurbaşkanı Talat, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker’in iddialarına ilişkin konuştu.

T24’ün haberine göre, cinayetle ilgili ortaya atılan yeni iddiaları değerlendiren Talat, “Kıbrıs’ta çok fazla bombalama oldu, benim evim bombalandı başbakan olduğum dönem. Hiçbiri aydınlatılamadı. Ama Kutlu Adalı olayı bütün bunların yanında farklı biri olaydı, çünkü burada bir cinayet var ve bu cinayeti UZİ silâhı ile işlediler. Bundan sonrası önemli. Bugüne kadar bu cinayetin araştırılması mümkün değildi. Sonuç alınamadığı için faili meçhuller arasına konmuştu, ama şimdi durum değişti. Şimdi yapılması gereken, KKTC’nin Cumhurbaşkanı ve hükümeti derhal Türkiye hükümetiyle temas ederek bu konunun araştırılmasını talep etmeli” dedi.