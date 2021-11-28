Beyaz Yürüyüş sonlandı

Yüzlerce hekimin İstanbul’dan başlattığı Beyaz Yürüyüş; Kocaeli, Bursa ve Eskişehir duraklarından sonra Ankara’da sonlandı.

TTB’nin 23 Kasım günü İstanbul’dan başlattığı Beyaz Yürüyüş; Kocaeli, Bursa ve Eskişehir duraklarından sonra dün Ankara’da sonlandı. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen yüzlerce hekim TTB Genel Merkezi’nin önünde buluştu. TTB Genel Merkezi’nin önünde basın açıklaması yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Sadece hekimler için değil bütün sağlık emekçileri için insanca yaşayacağımız emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz. Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini, sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi istiyoruz. Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, insanca çalışma süreleri istiyoruz. 5 dakikada bir verilen randevuyla sağlık ve hekimliği 5 dakikaya sığdırmaya çalışan; bir hekimin günde 100 hastaya bakmasını öngören bu sağlık sistemi, sağlık değil sağlıksızlık üretmektedir. “ dedi.

EMEK HİÇ BU KADAR UCUZLAMADI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Nazan Karacabey ise şu açıklamayı yaptı: “Hiçbir dönemde sağlık emeği bu kadar ucuzlamamıştı ve sağlık emekçilerine yönelen şiddet bu kadar üst düzeye varmamıştı. İki senedir bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Pandemide alkışlarla başlayan, ek ödemelerle müjdelenen ama devamında hırpalanan bir sağlık emeğine tanık olduk.

Ankara - anka