Girne açıklarında batan gemi çevresindeki aramalarda iki naaşa ulaşıldı

KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarındaki batığın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki naaşa ulaşıldığını, kimlik tespiti için DNA incelemelerinin başlatıldığını bildirdi.

KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarındaki batığın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki naaşa ulaşıldığını, kimlik tespiti için DNA incelemelerinin başlatıldığını bildirdi. KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Batığın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki naaşa ulaşıldı. Bulunan naaşların kayıp yolcularımıza ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri başlatıldı. Sonuçların alınmasının ardından ailelere gerekli bilgilendirme yapılacak. Batık çevresindeki dip arama çalışmaları devam ediyor. Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolcularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kayıp ailelerine sabır ve metanet diliyoruz." KKTC - Anka

Okunma Sayısı: 291

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.