Cumhurbaşkanı Yardımcısı ﻿Oktay, "İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz." dedi.

Oktay, "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28 çalışma grubuyla ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu bir kez daha görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çağrılmadığı yönündeki iddialara da değinen Oktay, "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir." diye konuştu.