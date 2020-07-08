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8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Koca'dan önemli açıklamalar

08 Temmuz 2020, Çarşamba 20:40
Sağlık Bakanı Koca, "13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

 

Asker uğurlamasında uğurlayan ve uğurlananların hiçbirinin risk almaması gerektiğini ifade eden Koca, "Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir." dedi.

Bakan Koca, "Tatile gidenler tedbirlerin tatilcilerin lehine olduğunu bilmelidir. Kalabalıklardan uzaklaşanlar mesafe kuralını uygularsa müteşekkir kalırız" diye konuştu.

Koca, "Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına 'gözlemci' bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur." dedi.

"Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde"

Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor. Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz.

Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde."

"Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor"

Sağlık Bakanı Koca, şöyle devam etti:

"13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor.

Son 3 gün en az vaka görülen iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu.

Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa."

Bakan Koca "(Kovid-19 tedavisi) Ortalama hastanede yatış süresi 21-22 günden 3 günlere, ortalama yoğun bakım süreleri 18-20 günden 2 günlere kadar indi" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda alınacak önlemler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız." dedi.

Koca, okullardaki Kovid-19 tedbirlerine ilişkin de "31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde  farklılık olursa, online ya da hibrid birtakım yöntemler önerilebilir" diye konuştu.

"Geçen yıldan daha fazla grip aşısı sipariş verdik"

Bakan Koca "(Antikor testlerinin sonuçları) 18 bin kişinin tamamlanmasıyla muhtemelen haftaya açıklamış oluruz." dedi.

Fahrettin Koca, grip aşısı ile ilgili "Geçen yıldan daha fazla sipariş verdik. Bu yıl için grip aşısı sorunu yaşanmayacağını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

"Öğrencilerin sırasına oturduktan sonra maskeyi takma zorunluluğu yok"

Sağlık Bakanı Koca, "(Öğrencilerin) Sırasına oturduğu ana kadar maskeli olmasını önemsiyoruz ama devamında maskeyi takma zorunluluğu olsun istemiyoruz." dedi.

Kovid-19 aşısı

Koca, "Hayvan çalışmaları devam ediyor. Sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül-ekimde klinik çalışmalara geçebiliriz." diye konuştu.

Almanya'nın seyahat uyarısıyla ilgili görüşmeler

Bakan Koca, "Taleplerimiz doğrultusunda  bazı bölgelerimizle ilgili olumlu sonuçlanacağını umuyoruz." dedi.

Kamuda vardiya sistemi

Sağlık Bakanı Koca"Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum şu an gündemimizde yok." diye konuştu.

Koca, yoğun bakım doluluk oranına ilişkin "Yoğun bakım yatak sayımız 27 bine ulaştı, 1172 hasta yoğun bakımda. Herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Favipiravir ilacı

Bakan Koca, "Türkiye'de imalatı için 4 firma tarafından müracat edildi. 1-2 gün içerisinde ruhsat süreçleri bitmiş olacak. Artık bu ilacı hem uluslararası boyutuyla satabilecek hem de kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacı 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağız. dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle sağlık üzerinden politika yapmak hiçbir siyasetçiye şifa olmaz. Önerilerimizi yapıcı yapalım, mücadelemiz koronavirüsle olsun." ifadesini kullandı

AA

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