Konya’daki Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün (BDUTAE) Atatürk döneminden bu yana ıslah edilen çok değerli tarım arazisinin önemli bir bölümü TOKİ’ye devredildi.

Kararın gıda fiyatlarının artmasına sebep olacağı beklenirken, Tohum Platformu’nda karara ilişkin bir açıklama geldi. Platformdan yapılan açıklamada BDUTAE’nin Türkiye ve Ortadoğu’nun tarım üssü, Türk tarımının omurgası olduğu bildirildi. Açıklamada böyle bir merkezin yeniden kurulması için 100 yıldan daha fazla zamana ihtiyaç olduğuna işaret edilerek “Kayaların üzerine ev yapılır, yerin altında konut inşa edilir, ileri teknolojiyle havada asılı ev bile yaparsınız. Ancak toprak yoksa vatan da yok. Tohumun büyümediği yerde binalar karın doyurmaz” denildi. Haber Merkezi

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