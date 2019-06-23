Binali Yıldırım oyunu kullandı ardından helallik istedi

'Bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere haksızlık yapmışsak helallik istiyorum. İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var.'

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başakan adayı Binali Yıldırım, oyunu eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulunda kullandı.

Zarfı torunu Ahsen Yıldırım ile sandığa atan Yıldırım, daha sonra yaptığı açıklamada, "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yapmışsak, haksızlık yapmışsak helallik istiyorum. Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır" dedi.

'HALK DOĞRU KARARI VERMİŞ OLACAK'

Yıldırım ayrıca "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı vermiş olacak, buna yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.