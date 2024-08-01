Bir haftada 334 yangın yaşandı

Orman Genel Müdürlüğü, son bir haftada orman ve orman dışı olmak üzere toplam 334 yangına müdahale edildiğini bildirdi.

Son bir haftada, İzmir, Gaziantep, Antalya, Denizli başta olmak üzere birçok bölgede yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, başta İzmir, Gaziantep, Antalya, Denizli olmak üzere birçok bölgede toplamda 334 yangın olayı yaşandı. Orman Genel Müdürlüğü son bir haftada çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, son bir haftada 148 orman, 186 orman dışı alan yangınla mücadele edildiği belirtidi. İzmir’in Dikili, Bayındır, Urla ve Gaziemir ilçeleri ile Hatay Hassa, Gaziantep Şehitkamil, Muğla Milas, Antalya Serik, Yalova Armutlu, Kahramanmaraş Onikişubat ile Denizli Çivril ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgede ormanlık ve orman dışı alanda yangın çıktı. Haber Merkezi

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