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30 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bir toplum kesinlikle adalet olmadan yaşayamaz

30 Ağustos 2023, Çarşamba 01:07
PROF. DR. COLIN TURNER: İLAHÎ DÜZENİN KİLİT BİLEŞENİ OLAN ADALETİN TOPLUMDA OLMAMASI EN BÜYÜK TRAJEDİLERİMİZDEN BİRİDİR

KAİNATIN TEMELİ ADALET

Kâinatın tamamı adalet esasına göre yaratılmıştır, çünkü yaratılışın işleyişinden gördüğümüz kadarıyla, herşeyin dengeyle işlediğini söyleyen doğuştan bir uyum vardır, çünkü herşey kendi yerindedir. Olmasaydı, kâinat böyle muhteşem bir düzenle çalışamazdı. Adalet, Allah'ın kâinatı yaratmasının kilit bir bileşenidir.” 

SADECE İNSANLAR...

“ADALET ilkesinin çoğu zaman unutulması sadece insanlar arasındadır. Yine de adalet bizim için o kadar değerli ve hayatımızın merkezi ki, en kana susamış zalim bile adaletsiz görünmek istemiyor. Ama konu adaletli olmamak olunca en kötü suçlu ve sorumlu yine kendimiziz”.

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Bir toplum adalet olmadan yaşayamaz

Prof. Dr. Colin Turner, “Bir toplum kesinlikle adalet olmadan yaşayamaz.” dedi.

Risale-i Nur’a dair yorumlarıyla tanınan İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner, sosyal medyada yayınladığı bir açıklamasında, “Bir toplum kesinlikle adalet olmadan yaşayamaz” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Turner, açıklamasında, adalet merkezli değerlendirmesinde, “Adalet (‘adl), ‘şeylerin yerine koyulması’ demektir. Kainatın tamamı adalet esasına göre yaratılmıştır, çünkü yaratılışın işleyişinden gördüğümüz kadarıyla, her şeyin dengeyle işlediğini söyleyen doğuştan bir uyum ve orantı duygusu vardır, çünkü her şey kendi yerindedir: olmasaydı, evren böyle muhteşem bir pürüzsüzlük ve düzenlilikle çalışamaz.” dedi.

Adaletin olmaması en büyük trajedilerimizden biridir

“Adalet ilkesinin çoğu zaman unutulduğu sadece insanlar arasındadır” diyen Prof. Dr. Turner, şöyle devam etti: “Yine de adalet bizim için o kadar değerli, hayatımızın merkezi ki, en kana susamış zalim bile adaletsiz görünmek istemiyor.

İnsan toplumunda adaletin olmaması en büyük trajedilerimizden biridir. Bunu biliyoruz, çekiyoruz, ama konu adaletli olmamak, yani bir şeyleri yerine koymamak, yaratıldığı şekilde kullanmamak olunca en kötü suçlu kendimiziz. Duvara çivi çakmak istiyorsan çekiç kullan televizyon kumandasını kullanma çünkü kumanda çivi çakmak için yapılmamıştır. Bu önemsiz bir örnek ama adaletin aslında ne demek olduğunu unutmanın ne kadar kolay olduğunu gösteriyor. Yine de bu kadar basit bir şeyi göz ardı ediyorsak, adaleti bir bütün olarak hiçe saymışız demektir - tabii ki yokluğunun neticesinde acı çeken biz değilsek.”

Allah’a bize adaletle şefkatle davranması için dua ediyoruz

Adaletin, Allah’ın kainatı yaratmasının ve O’nun yardımcıları olarak davranışlarımıza karşı davranmasının kilit bir bileşeni olduğunun altını çizen Prof. Dr. Turner, “Allah’a bize adaletle şefkatle davranması için dua ediyoruz, çünkü adaletin İlahi düzen için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü o hiçbir şeyi kaçırmaz. Bir toplum kesinlikle adalet olmadan yaşayamaz.” ifadelerini de kullandı.

Nurseza Parlakoğlu - İSTANBUL

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