Gazeteci Nihal Bengisu Karaca, "Bir zamanlar laik kesimin yaptığını şimdi yeni Türkiye trolleri yapıyor" diye yazdı.

Nihal Bengisu Karaca'nın Habertürk'de yer alan zasının bir bölümü şöyle:

"Eskiden başörtülü (ya da başörtüsü kadar görünür, somut bir mütedeyyinlik amblemi olan) muhabir, röportör ya da köşe yazarının her kesimle, herkesle, her şeyi konuşabilmesinden rahatsız olanlar laik kesimlerdi. Başörtülü kadın yazar ya da gazeteci sadece kendi mahallesine/ kendisini bağlayan alanla ilgili olarak konuşabilir yazabilirdi. Haddini, yerini, dairesini bilmeli, laik şehirli Kemalist kesimin konularına ve mecralarına ayak basmamalıydı. Aynı şey şimdi yeni statüko sahiplerini, Erdoğan’a, ailesine, güç odağı olarak gördükleri bakanlara yapışmış asalakları rahatsız ediyor. Aidiyet sorunu, kimlik sorunu olmayan, tam da bu yüzden Cumhur ile Millet ittifakları arasına iki düşman hattını ayırmak istercesine çekilmiş psikolojik sınırları “o kadar da” takmayan, kendi kafası hâlâ kendisine ait kişiler, Türkiye’yi karpuz gibi ortadan ikiye bölme ve iki blok arasında oluşan uçurumdan beslenme hayaliyle örtüşmüyor çünkü. Oysa bu hayal Türkiye’ye iyi gelmiyor."