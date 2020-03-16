Bitsin artık bu savaş

YÜZ YIL ÖNCE İSPANYOL GRİBİ 1. DÜNYA SAVAŞINI BİTİRDİĞİ GİBİ, KORONAVİRÜS DE SURİYE SAVAŞINI SONA ERDİRSİN.

Bir asır sonra Ocak 1918’de başlayıp Aralık 1920’de sona eren ve 50 milyondan fazla insanın can vermesine yol açan İspanyol gribi için tarihçiler “Birinci Dünya Savaşını bitiren önemli sebeplerden biri” diyorlar. Şimdi de koronavirüsün günümüzdeki savaşları bitirmesi temennî ediliyor. 9 yıllık iç savaş Artık sona ermesi için dua edilen savaşların başında, 9. yılını tamamlayan Suriye iç savaşı geliyor. 1 milyon kadar insanın can verdiği, yüzbinlerin sakat kaldığı, milyonların evinden barkından olduğu, çatışma yerlerinin harabeye döndüğü savaş daha fazla uzamamalı. Suriye'deki iç savaş 9 yılını geride bıraktı... Sefalet ve yıkım getirdi Suriye'ye ilişkin ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak açıklama

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