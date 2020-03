Sefalet ve yıkım getirdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres “Suriye’deki çatışmalar onuncu yılına giriyor. Süren çatışmalar, yıkım ve sefaletten başka hiçbir şey getirmedi” dedi.

Suriye’de, Arap Baharı’ndan etkilenen muhaliflerin, 15 Mart 2011 tarihinde düzenlediği protesto gösterilerine hükümet güçlerinin silahlı müdahalesiyle ülkenin tamına yayılan olaylar kanlı bir iç savaşa dönüştü. Suriye’deki iç savaş, onuncu yılına girmesine rağmen ülkede savaşı sonlandıracak bir siyasi çözüm henüz sağlanamadı. Ülkede aralarında IŞİD, El Nusra gibi radikal terör örgütlerinin devreye girmesiyle yoğunlaşan iç savaşa, ABD, Türkiye, Rusya, İran, İsrail’in de aralarında bulunduğu pek çok ülke müdahil oldu.

5 yıl önceki karar hala uygulanmadı

2015 yılında alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına göre ülkede ateşkes sağlanıp kurulacak anayasa komisyonuyla birlikte iç savaş siyasi uzlaşmayla sonlandırılacaktı. Ancak onuncu yılına giren savaş yoğunluklu olarak başta İdlib olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde sürüyor. Birleşmiş Milletler, onuncu yılına giren Suriye’deki savaşı sonlandırma çabalarını sürdüreceklerini açıkladı. BM’ye bağlı çeşitli dairelerden yapılan açıklamalarda onuncu yılına giren Suriye’deki savaştan etkilenen sivillere desteğin sürdürüleceği ve taahhütlerin yerine getirileceği vurgulandı.

AskerÎ yöntem bir çözüm değil

VOA Türkçe’nin haberine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Suriye’de savaşın onuncu yılına girmesiyle ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Suriye’de yaşanan krize askeri değil siyasi bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi. Guterres “Suriye’deki çatışmalar onuncu yılına giriyor. Süren çatışmalar, yıkım ve sefaletten başka hiçbir şey getirmedi. Siviller en büyük bedeli ödüyor. Askeri yöntem bir çözüm değil. Şimdi diplomasiye bir şans verme zamanı geldi” dedi.

***

Her 10 saatte 1 çocuk ölüyor

Suriye’de iç savaş onuncu yılına girerken Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), bütün dünyaya seslenerek, Suriyeli çocukları yalnız bırakmamalarını talep etti. Her on saatte bir Suriyeli çocuğun savaşın sonucu olarak can verdiğini kaydeden UNICEF, tüm dünyadaki hükümetleri ve kamuoyunu Suriyeli çocukları unutmamaya davet etti. DW Türkçe’de yer alan habere göre, UNICEF’in rakamlarına göre, 2 milyon 800 bin Suriyeli çocuk okula gitmiyor, büyük bir kısmı ise hayatında hiç ders görmedi. UNICEF’in Almanya Başkanı Christian Schneider, “İnsanî yardım savaşları sonlandıramıyor, ancak toplumun en zayıf halkası olan çocukların acısını biraz olsun azaltıyor” diye konuştu ve yardımın aslında insanlığın bir şartı olduğunu hatırlattı.

***

470 sağlık çalışanı can verdi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Suriye’nin kuzeybatısında savaş öncesi sayıları 550 olan sağlık tesisinin onuncu yıla girerken sadece yarısının ayakta kalıp hizmet verebildiğini, diğer yarısının da hizmet veremeyecek düzeyde tahrip olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, 2016-2019 yılları arasında Suriye’nin kuzeybatı bölgesinde sağlık tesislerine 494 saldırı düzenlendiği, bu saldırılarda 470 sağlık çalışanın can verdiğini kaydetti.

***

6 milyondan fazla insan yerinden oldu

BM’ye bağlı dairelere göre, Suriye genelinde yarısı çocuk 11 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç. Onuncu yılına giren savaşta Suriye’de altı milyondan fazla insan yaşadıkları yerleri terk etti. Yaklaşık beş milyon Suriyeli, çoğunluğu Türkiye olmak üzere komşu ülkelerde mülteci olarak yaşıyor. BM İnsanî Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Suriye’deki sivillerin durumundan oldukça ümitsiz olduğunu belirterek,”Ülkenin kuzeybatısında kadınlar ve çocuklar açık alanlarda bombardıman altında uyumak zorunda kalıyorlar. Ülkenin başka yerlerinde ise ekonomik kriz karşısında insanların geleceğe yönelik umutları giderek azalıyor” dedi.