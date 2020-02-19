BM Genel Sekreteri Guterres'den mülteciler için âyetli mesaj

“BİR MÜŞRİK SANA SIĞINIRSA BU HAKKI TANI VE ONU GÜVENLİ BİR YERE ULAŞTIR” DİYEN TEVBE SûRESİ 6. AYETİNİ REFERANS GÖSTERDİ.

Sığınma isterse...

Guterres Pakistan’da konuştu: “Tevbe Sûresinde 'Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır' diyor.”

Yüzyıllar önce

“Bu ayet, inançlı ya da inançsız mültecilere hak ettikleri korumayı modern anlamda sağlamayı tanımlayan 1951 tarihli Mültecilerin Hukukî Durumu Sözleşmesinden yüzyıllar önce söylenmiş dikkate değer bir hoşgörü örneğidir.”

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Mülteciler için âyetli mesaj

BM Genel Sekreteri Guterres, Tevbe SÛresi’ndeki bir Âyetin inanç ayrımı yapılmaksızın mültecilere hak ettiği korumayı sağlamayı tanımladığına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan’ın başşehri İslamabad’da düzenlenen “Pakistan’da Afgan mülteci varlığının 40. yılı: Dayanışma için yeni ortaklık” konferansında yaptığı konuşmada, Pakistan’ın Suriye’deki iç savaş çıkana kadar yaklaşık 20 yıl boyunca dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığını söyledi. Bugünün dünyasında eşine az rastlanır şekilde Pakistan’ın Afgan sığınmacılara kapılarını açtığını anlatan Guterres, dünyanın en uzun süreli sığınmacı varlığının da Pakistan’da ortaya çıktığını kaydetti. Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiseri görevini yürüttüğü dönemde ülkeye defalarca geldiğini hatırlatarak, her gelişinde yerel halkla mülteciler arasında bir dayanışma gördüğünü aktardı.

“Bu Âyet dikkate değer bir hoşgörü örneğidir”

BM Genel Sekreteri Guterres, şöyle devam etti, “Tevbe Sûresi’nde ‘Eğer Allah’a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah’ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır’ diyor. Bu âyet, inançlı ya da inançsız mültecilere hak ettikleri korumayı modern anlamda sağlamayı tanımlayan 1951 yılı Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Sözleşmesi’nden yüzyıllar önce söylenmiş dikkate değer bir hoşgörü örneğidir.” Afgan sığınmacıların ülkelerine dönebilmesi için barışın sağlanması gerektiğine işaret eden Guterres, “Afganistan’da barışın sağlanması için çalışmak sadece dayanışma örneği değil, dünyanın da çıkarına bir çalışmadır.” dedi. Guterres, Afganistan’da oluşan diyalog ortamının kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğuna dikkati çekerek, “Bu fırsat kaçarsa yerlerinden edilmiş Afganlar bizi asla affetmez.” diye konuştu. BM’nin Afganistan’da çözüm için hangi çalışmaları yaptığına ilişkin soruya cevap veren Guterres, “BM, Afganistan’da barışın sağlanması için üzerine düşen her türlü görevi yapmaya hazırdır” şeklinde konuştu.