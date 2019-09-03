BM'ye göre ABD, Fransa ve İngiltere Yemen'de işlenen savaş suçlarına ortak

Birleşmiş Milletler, iç savaşın devam ettiği Yemen'de işlenen savaş suçlarında ABD, İngiltere ve Fransa'nın da suç ortakları olduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Yemen'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurulan 3 kişilik Uluslararası Yemen Heyeti, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında ikinci raporunu açıkladı. Rapora göre Yemen hükümeti, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran destekli Şii Husiler, uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ediyor ve taraflar muhtemelen savaş suçu işliyor. Raporda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon olmak üzere tüm tarafların "muhtemelen savaş suçu işlediği" ve "uluslararası hukukun" açıkça ihlal edildiğinin altı çizildi. "Arap ülkelerine silah satan Batılı ülkeler, savaş suçlarının muhtemel ortakları" "Savaş taktiği gereği sivilleri açlığa mahkum eden" Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona silah satan, istihbarat ve lojistik destek sağlayan Fransa, İngiltere ve ABD de bu suçun muhtemel ortakları. Geçen yıl yayımlanan rapordaki benzer bulgulara yer verilen raporda, ayrıca, savaşan taraflara silah satan ülkelerin de Yemen'de yaşanan insanlık dramı ve hak ihlallerinden sorumlu olduğu vurgulandı. Heyetin raporunda, savaşan tarafların, son 5 yılda hava saldırıları, ayrım gözetmeyen bombardımanlar, keskin nişancılar, mayınlar, keyfi cinayet ve gözaltılar, işkence, cinsel şiddet, çocuk savaşçılar ve insani yardımların engellenmesi suretiyle "muhtemel savaş suçları işlendiği" kaydedildi. Euronews Türkçe

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