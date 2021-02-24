Boğaziçililerden Devlet Bahçeli’ye cevap

Eski AKP milletvekili Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından protestoların başladığı Boğaziçi Üniversitesi hakkında “Diyeceğiniz ne varsa söyleyin, çözelim, ama üniversite kapılarında terör örgütlerinin dolduruşuna gelmeyin” diyen MHP lideri Bahçeli’ye cevap geldi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisi B.A, “Devlet Bahçeli’nin açıklaması çok geç kalmış ve kullandığı üslup itibarıyla çözümden uzak bir açıklama. Direnişimize destek veren üniversiteli arkadaşlarımıza terörist derken sorunu çözmek istediğini belirtiyor. Ama kendisi öncelikle diline dolanan terörist kelimesinden vazgeçmelidir. Yaptığı açıklamayla Bahçeli, bizleri hiç anlayamadığını ortaya koymuştur. Taleplerimiz hiç değişmedi. Bir uzlaşma yolu aranıyorsa bu mümkün değil. Şartsız bir şekilde taleplerimiz kabul edilmeli” diye konuştu.

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