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26 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Böyle bir isnatta bulunamaz

25 Nisan 2021, Pazar 18:00
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ABD Başkanı Joe Biden’in açıkladığı “Sözde Soykırım” kararına tepkisini dile getiren bir açıklamada bulundu.

Uysal, yaptığı açıklamada Türk Milleti’ne böyle bir isnatta bulunamayacağını ifade ederek “ABD, Biden’ın açıklamasındaki yalanların balçığıyla tarihin güneşini sıvayamayacak!” dedi. Uysal, “İnsanlığın yüzünü kızartacak zulümleri icat edenler tarihin hiçbir safhasında olmamış, bilâkis Mora isyanından bu yana pek çok soykırım maksadıyla katliâmlara muhatap olmuş Türk Milleti’ne böyle bir isnatta bulunamaz” ifadelerini kullandı.

Ankara – Fatih Karagöz

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