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4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Böyle hoyratlık görmedim

04 Şubat 2021, Perşembe 00:01
REKTÖRLÜK DE YAPMIŞ OLAN PROF. DR. DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN, BOĞAZİÇİ’NDE OLANLARA BU TEPKİYİ VERDİ.

Üniversitenin itibarı

“Ünİversİteye 34 yıl önce asistan olarak girdim. Öğrenci yetiştirdim. İdarecilik yaptım. Zor zamanlar oldu. Ama üniversitenin tüm hocalarının istemediği bir rektörü atamak için öğrenciye, hocaya, üniversite itibarına yönelik böyle bir hoyratlığı, inadı görmedim.”

Yanlıştan dönün

“Yanlıştasınız. Kendi yanlışınızı kapat-mak için karşı tarafın yanlışlarını beklemeyin. O yanlışlar sizi düzeltmez. Korkmayın, dönün! Ülkenize, gençlerinize, akademiye ve hattâ kendinize, kendi davanıza da daha fazla zarar vermeyin.”

***

Böyle hoyratlık görmedim

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Koca üniversitenin istisnasız tüm hocalarının istemediği bir rektörü atamak için öğrenciye, hocaya, üniversite itibarına yönelik böyle bir hoyratlığı, inadı görmedim” dedi.

Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Arıboğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üniversiteye 34 yıl önce asistan olarak girdim. Öğrenciler yetiştirdim. İdarecilik yaptım. Zor zamanlar da oldu. Ama koca üniversitenin istisnasız tüm hocalarının istemediği bir rektörü atamak için öğrenciye, hocaya, üniversite itibarına yönelik böyle bir hoyratlığı, inadı görmedim. Yanlıştasınız... Kendi yanlışınızı kapatmak için karşı tarafın yanlışları beklemeyin. Onlar da yapar, ama bu sizi düzeltmez. İki yanlış bir doğru etmez. Dönün! Korkmayın dönün! Ülkenize, gençlerinize, akademiye ve hatta kendinize, kendi dâvânıza da daha fazla zarar vermeyin” ifadelerini kullandı.

***

Gençlere kulak verelim

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin yapılan açıklamada, “Ekonomi, hukuk ve demokrasi reformlarının yeniden gündeme geldiği bu dönemin, barışçıl, kimseyi ayrıştırmayan, kapsayıcı yaklaşım ve çözümlerin öne çıkarılması için bir fırsat olarak değerlendirilmesini diliyoruz” ifadesine yer verildi.

Gençlerin zekâlarının, eğitimlerinin ve umutlarıyla ülkenin geleceği olduğu işaret edilen açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi ve tüm üniversitelerde gençlerin sesine kulak vermeye, bilime, fikir özgürlüğüne ve uzlaşıya dayanan değerleri yaşatmaya odaklanmalıyız. Ekonomi, hukuk ve demokrasi reformlarının yeniden gündeme geldiği bu dönemin, barışçıl, kimseyi ayrıştırmayan, kapsayıcı yaklaşım ve çözümlerin öne çıkarılması için bir fırsat olarak değerlendirilmesini diliyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu. Ankara – aa

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‘İstifayı asla düşünmüyorum’

Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasının ardından öğrenci ve akademisyenler tarafından bir aydır protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu, istifayı asla düşünmediğini söyledi.

Bulu, “Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak” açıklamasını yaptı. HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan Bulu, “Peki ama bitme emaresi var gibi görünmüyor. Üstelik 6 ay çok uzun bir süre, böyle karmakarışık bir 6 ay geçer mi?” sorusuna,  “Elbette böyle sert geçecek bir 6 ay değil. Tansiyon düşecek, ancak 6 ay içinde kriz tamamen biter” cevabını verdi.

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Kayyım rektöre istifa çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan ve öğrencilerin protesto ettiği Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’yu istifaya dâvet etti.

Yavaş, yayımladığı açık mektupta Bulu’ya çağrıda bulunarak; “Boğaziçi kültürünü ‘işi kavgaya götürmeden uzlaşılabilen bir kültür’ olarak tanımlamıştınız. İşte tam fırsatı. İşi daha fazla kavgaya götürmeden, üniversiteyi ‘bilim yuvası’ kimliğine dönüştürmek ve ‘uzlaşı’nın önünü açmak için fedakârlık yapmak size düşüyor” ifadelerini kullandı. Yavaş, “O koltukta bulunduğunuz her dakika, masum gençlerimizin zarar görmesine, gözümüzden sakındığımız güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmesine sebep oluyorsa, o tek hareketi yapmanız, hem akademisyenlik hem de vatanseverlik görevidir. Kendinizi ve ülkemizi bu millî görevden mahrum etmeyin ve gecikmeden gereğini yapın. Böylece fedakârlıkla tarih yazmış, yeni bir krizin eşiğindeki ülkemize nefes aldırmış olun” dedi.

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Hukuksuzluğa bahane etmeyin

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birkaç kişinin dini değerlere yönelik münferit saygısızlıkları bahane edilerek öğrencilerin temel haklarının kolluk müdahalesiyle bastırılmasının tamamen hukuksuz olduğunu öne süren Yeneroğlu, polisin orantısız müdahalesi ve siyasetin toplumun dinî duygularını sömürmeye yönelik iyi niyetten uzak açıklamalarının olayı çıkmaza sürüklediğini savundu. Yeneroğlu, “Boğaziçili öğrencilerin toplanma ve gösteri haklarının engellenmesini, kolluk kuvvetinin orantısız müdahalesini ve gözaltıları kabul edilemez buluyor; öğrencilerin kriminalize edilmesini şiddetle kınıyoruz” dedi. TBMM - aa

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Başörtülü öğrenciyi yerde sürüklediler

Boğaziçi Üniversitesi’nde önceki gün gözaltına alınan 159 öğrenciden biri olan Şeyma Altundal, polisler tarafından yerlerde sürüklendiğini ve açılan başörtüsünü takmasına izin verilmediğini söyledi.

Şeyma Altundal, gözaltına alınırken gördüğü şiddeti avukatları ile paylaştı. Altundal, avukatının açıkladığı tutanakta yaşadıklarını “Yakalama işlemi sırasında sivil kıyafetli bir kadın polis beni kolumdan tutarak yerde sürükleyince başörtüm açıldı. Sonrasında gözaltına almak için bana ters kelepçe yaparak başımı yeniden örtmeme müsaade etmedi. Başımı örtme isteğime ‘Ben örteceğim senin başını, başını öne eğ görürsün sen’ dedi. Otobüse bindikten sonra da muamele devam etti. Ters kelepçeyi çözmediler” diyerek anlattı.

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