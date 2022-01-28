"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Böylesini görmedim

28 Ocak 2022, Cuma 21:22
Elektriğe 1 Ocak gecesi yapılan yüzde 127’lik zam, faturalara yansımaya başladı.

Denizli’de bir kafenin 25 yıldır işletmecisi olan Şeref Acar, gelen elektrik faturalara isyan etti. Acar dükkanına bu ay toplam 5 bin 741 lira fatura geldiğini söyledi. Acar, “Burası 20 metrekare bir iş yeri. Buraya 350-400 lira fatura ödüyordum. Bu ay geldi 970 lira. İçeride 30 metrekare mutfağım var. Bir tane waffle makinesi çalışıyor, bir tane dolap çalışıyor, bir tane de küçük difriz çalışıyor. 4 bin 770 lira da oraya fatura geldi. Biz nasıl ödeyeceğiz? Doğal gaz faturası da geldi bin 800 lira. Bunların içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum. Bakıyorsun, bir tane müşteri yok. İşimiz çok zor. İş olsun olmasın, biz sabah geldiğimiz zaman ocaklarımızın altını yakmak zorundayız. Her an müşteri gelir diye hazır bekliyoruz. Her geçen gün eksiye doğru gidiyoruz. Bilmiyorum bunun çözümü nasıl olur? Tükendik yani nasıl ödeyeceğim? Geçen ay kredi kartı ile ödedim, bu ay nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yolsuzluklar sistematik hale geldi

    Yıllık kira artış oranı yüzde 84,6

    Bu soygun düzeni

    Böylesini görmedim

    Yılda 1.3 milyar ton gıda israf oluyor!

    Örtülü ödenek, bütçeden bile fazla arttı

    Asgari ücrette sondan dördüncüyüz

    OSB’lerde üretim durdu

    Önümüzü görmek istiyoruz

    "ABD'nin yaptırım tehdidi, ilişkileri bozmakla eşdeğer"

    Bir yılda 79 kez zam yapıldı

    Hurda ve atıl araçlar için İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il için genelge

    Telâfisi mümkün olmayan hasarlara yol açtı

    Gül’e suç duyurusu

    Sanayici iflâsa sürükleniyor

    ABD: Esed ile ilişkileri asla normalleştirmeyeceğiz

    Lavrov: Savaş istemiyoruz

    Japonya, Arakanlılara 2 milyon dolarlık acil insani yardımda bulundu

    Biden ve Zelenskiy telefonda görüştü

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Din koparma görevlileri başkanı-2
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Refet Kavukcu’nun hayat yolculuğu
    Risale-i Nur'dan

    Kısa ömrünüzü, uzun yapmak ister misiniz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Şimdi de derin enerji krizi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hürriyet parlayacak, totaliter rejimler yıkılacak
    Süleyman KÖSMENE

    Dinde zorlama var mıdır?
    Mehmet AYNACI

    Artık biraz ‘aşı’rıya kaçmıyor muyuz ?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    Dedemin kara saplanan treni

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.