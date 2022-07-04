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4 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Bu asgari ücretle geçinilemez

04 Temmuz 2022, Pazartesi 17:46
BUPAR Araştırma Şirketi, 13 ilde 1532 kişiyle yüz yüze yaptığı görüşmelerde asgari ücrete yapılan ara zammı sordu. Ankete katılanların yüzde 95.7’si asgari ücretle geçinilemeyeceğini belirtti.

BUPAR Araştırma Şirketi, 13 ilde 1532 kişiyle yüz yüze yaptığı görüşmelerde hükümetin asgari ücrete yaptığı ara zammı sordu. Ankette katılımcılara asgari ücret zammından haberdar olup olmadıkları soruldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 89.7’si “Evet” derken yüzde 10.3’ü “Hayır” dedi. Araştırmada, “Sizce, neden asgari ücrete altı ay erken zam yapıldı” sorusuna gelen cevaplar dikkat çekti. Buna göre ankete katılanların yüzde 50.4’ü asgari ücrete yapılan ara zam için “Siyasi oy kaygısıyla. Seçim geliyor. Oy kaybetmemek için” değerlendirmesi yaptı. Yüzde 47.8’i “Hayat pahalılığından. Vatandaş geçinemez oldu” yanıtını verirken yüzde 1.8’i ise fikir belirtmedi.

YÜZDE 87, ARTIŞIN YETERSİZ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Ankete katılanlara, 5 bin 500 TL’ye yükseltilen asgari ücretin yeterli olup olmadığı sorusu da yöneltildi. Gelen yanıtlara göre yüzde 81.7’lik kesim, zammı yetersiz bulurken katılımcıların yalnızca yüzde 18.3’ü zammın yeterli olduğunu söyledi.

ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNİLEBİLİR Mİ?

“Asgari ücretle vatandaş geçinebilir mi?” sorusuna ankete katılanların yüzde 95.7’si “Hayır” derken yalnızca 4.3’ü “Evet” yanıtını verdi. “Asgari ücret zammı hayat pahalılığını artıracak mı?” sorusuna gelen yanıtlar ise şöyle oldu: Yüzde 75.3 “Evet”, yüzde 14.1 “Hayır”, yüzde 10.6 “Fikrim yok.”

Ankette yer alan “Verilen zamlar vatandaşta yıl sonuna kadar bir rahatlama sağlar mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 76.2’si “Hayır”, yüzde 17.8’i “Evet” derken yüzde 6’sı fikrinin olmadığını söyledi.

‘ZAM KARARI SİYASİ’

Ankete göre siyasi olarak görülen zam kararının Cumhur İttifakı’nın oy oranlarına etki etmeyeceği de ortaya çıktı. “Asgari ücrete yapılan bu zam Cumhur İttifakı partilerine oy artışı sağlar mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 74.6’sı “Hayır” derken yüzde 19.5’i “Evet”, yüzde 5.9’u da “Fikrim yok” yanıtını verdi.

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