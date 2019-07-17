Bu dâvâlar gündemden düşmeli

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi için başlatılan ‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katılarak gazetenin 1 günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri için 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve gazeteci- yazar Ahmet Nesin hakkındaki davanın 11. duruşması dün görüldü.

Duruşmada, sanık ve avukatların bir önceki celse verilen savcılık mütalaasına karşı beyanları alınmasının ardından son sözleri soruldu. Sanık Korur, ‘’Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum’’ dedi. Mahkeme heyeti, sanıklar Şebnem Korur, Ahmet Aziz Nesin ve Erol Önderoğlu hakkında ‘’terör örgütü propagandası yapmak’’, ‘’suç işlemeye alenen tahrik etme’’, ‘’suçu ve suçluyu övme’’ suçlarından kamu davası açıldığını belirterek, sanıkların üzerilerine atılı suçların yasal koşulları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verildiğini açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tanrıkulu, duruşmada mahkeme başkanının süreye ihtiyaç olmadığında ısrar ederek, “Bu tür davaların ülkemizin gündeminden düşmesine gayret ediyoruz” dediğini aktardı. AA

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