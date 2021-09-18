EKONOMİDEKİ KÖTÜ GİDİŞAT KAYNAK SIKINTISI YAŞAYAN TÜRKİYE’Yİ BİR FAİZ SARMALININ İÇİNE SOKARKEN, DÜNYADAKİ EN YÜKSEK FAİZ ORANLARINDAN BORÇLANMASINA SEBEP OLUYOR.

EKONOMİ DUVARA TOSLAR

Ekonomist Emrah Lafçı, Türkiye'deki faiz oranlarının çok yüksek seviyelerde olduğunu belirterek, “Borçlanma faizlerimiz çok yüksek. Ve bir süre sonra devlet bunları artık döndüremez hale gelebilir. Ekonomi duvara toslar” dedi.

LİRADA TARİHî DÜŞÜŞ VAR

“Devlet, TL cinsinden yüzde 18 ile 19'la borçlanıyor. Dolar cinsinden ise yüzde 6'lar civarında. Dünyada böyle bir faiz oranı yok” diyen Lafçı, Türk lirasının 94 yılından bu yana en büyük tarihî düşüşünü yaşadığını söyledi.

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Bu faiz oranı dünyada yok

Ekonomist Emrah Lafçı, “Devlet, TL cinsinden yüzde 18 ile 19’la borçlanıyor. Dolar cinsinden ise yüzde 6’lar civarında. Dünyada böyle bir faiz oranı yok” dedi.

Dünya Gazetesi Yazarı ve Ekonomist Emrah Lafçı, Karar Gündem’e konuk oldu. Uzun süredir faizi sabit tutan Merkez Bankası’nın 2021 Eylül ayında yeni bir karar alıp almayacağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı (PPK) ile ortaya çıkacak. Gözler toplantıdan çıkacak olan karar çevrilirken, Lafçı, Merkez Bankası’nın faiz indirme ya da arttırma gibi bir lüksünün olmadığını ve toplantıdan çıkacak olan faiz kararının yine sabit olacağını belirtti. Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybına değinen Lafçı, “Türk parası 94 yılından bu yana yabancı paralar karşısında en büyük tarihi düşüşü yaşıyor” dedi. Vergi oranlarındaki adaletsizliğe değinen Lafçı, en az vergilerin kurum vergileri olduğunu ifade etti.

Yalpalayan bir yönetim anlayışı var

Türkiye’deki faiz oranlarının çok yüksek seviyelerde olduğunu söyleyen Lafçı, “Bütçe rakamlarımızın kötü olma gibi bir lüksü yok. Çünkü borçlanma faizlerimiz çok yüksek. Ve bir süre sonra devlet bunları artık döndüremez hale gelebilir. Bütçenin sıkı olması olumlu bir sonuç değil. Bir sürü olumsuzlukların sonucu. Kendimizde tasarruf edemezsek ekonomi duvara toslar. (…) Devlet, TL cinsinden yüzde 18 ile 19’la borçlanıyor. Dolar cinsinden ise yüzde 6’lar civarında. Dünyada böyle bir faiz oranı yok” dedi. Türkiye’nin yönetim anlayışından dolayı ekonomide sorunlar yaşadığını belirten Lafçı şunları kaydetti: “Türkiye’de yalpalayan bir yönetim anlayışı var. TÜİK Başkanı ve Merkez Başkanı değişimleriyle bunu görebilirsiniz. İşsizlik pandemiden dolayı değil, 2018’de başımıza belâ oldu.”

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ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 56 katılımcıyla gerçekleştirdiği Eylül ayına ilişkin “Piyasa Katılımcıları Anketi”ni yayımladı. Geçen ay yüzde 1,17 olan Eylül ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,11’e düştü. Bir önceki anket döneminde yüzde 16,30 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 16,74 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,48’den 12,94’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,52’den 10,71’e yükseldi. Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi ve TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi de yüzde 19 olarak kayıtlara geçti. 3 ay sonrasına ilişkin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 19’dan yüzde 18’e geriledi.