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22 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bu gidiş nereye?

22 Mart 2021, Pazartesi
Tek adam rejiminin hukuksuzlukta sınır tanımayan tasarruflarına her gün bir yenisi eklenirken, bu gidişatı demokrasi içinde durduracak bir demokratik ittifakın daha fazla gecikmemesi gerekiyor.

İNSAN HAKLARI PLANINDAN SONRA

İNSAN Hakları Eylem Planının açıklanmasından sonra tırmanışa geçen hukuk ihlalleri her geçen yeni örneklerle artarak devam ederken, hukuksuz bir şekilde vekilliği düşürülen Gergeroğlu’nun Mecliste gözaltına alınması bu zincirin son halkası oldu.

TÜRKİYE NEREYE GÖTÜRÜLÜYOR?

Gergerlioğlu skandalının ardından HDP’ye kapatma davası açılması, MB Başkanının 133 gün sonra görevden alınması ve İstanbul Sözleşmesinin Meclis bypass edilerek fesh edilmesi, “Türkiye tek adam rejimiyle nereye götürülüyor?” diye sorduruyor. 

Namaz bile kıldırmadılar

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün sabah saatlerinde Meclis’te abdest alırken polisler tarafından gözaltına alındı. Gergerlioğlu ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Meclis’te “Adalet Nöbeti”ni sürdüren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün sabah saatlerinde Meclis’te polisler tarafından gözaltına alındı. Gergerlioğlu, abdest almak için girdiği lavabodan çıkarılarak gözaltına alınırken polislere, “namazımı kılayım, üzerimi değiştireyim öyle gidelim” dediği belirtiliyor. Ayrıca ayakkabısını giymesine, maskesini takmasına dahi izin verilmeyen Gergerlioğlu, ‘Biz bu görüntüleri 90’larda da gördük’ diye polislere bağırdı. 

Zor kullanarak götürdüler

Gergerlioğlu gözaltına alındığı esnada ARTI TV canlı yayınına bağlanıp yaşananları anlatan Kerestecioğlu’nun konuşması şu şekilde: “Sabah saatlerinde danışman arkadaşlar benim kapımı çaldılar, daha doğrusu kapımız kilitliydi. Koridora bir çıktım onlarca polis ile karşılaştım. Kapıyı üzerime kilitlemek istediler. Ben iterek kapıyı açmaları için bağırdım. Gergerlioğlu namaz için lavaboya gitmişti, onun kapısını kuşatmışlardı. Orada vekili alıp işlem yapacağız dediler. Sabah namazı için abdest almaya gittiği esnada yüzün üzerinde polis zor kullanarak gözaltına aldı. Bas baya zor kullanarak çekiştirerek götürdüler. Gergerlioğlu üzerini değiştirmek istedi ancak üstünü değiştirmesine dahi izin vermediler.”

100’e yakın polisle gözaltı

Vekilliği düşürülen Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Meclis’te zorla gözaltına alınmasına ilişkin Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) tepki geldi. HDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, “TBMM’de Adalet Nöbetini sürdüren Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, saat 06:30 civarı gözaltına alındı. Sabah namazını kılmadan önce abdest almak üzere lavaboya girdikten sonra Gergerlioğlu’nun bulunduğu kata 100’e yakın polis girdi. Gergerlioğlu, lavabodan çıkarıldıktan sonra polislere, ‘namazımı kılayım, üzerimi değiştireyim öyle gidelim’ demesine rağmen polis gözaltı işlemini başlattı. Milletvekillerimiz Filiz Kerestecioğlu ve Hüseyin Kaçmaz’ın da itirazlarına rağmen Gergerlioğlu, pijamaları ve terlikleri varken zorla götürüldü” denildi.

Neredeyse merdivenden düşecekti

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Meclis’ten zorla gözaltına alınmasına tanıklık eden HDP’li vekil Hüseyin Kaçmaz, yaşananların 1994’ten beter olduğunu belirterek, “Üstünü giymesine ve namaz kılmasına dahi müsaade edilmedi, sürükleyerek götürdüler” dedi. Kaçmaz, “Sadece abdest almasına izin verildi. Üstünü giymesine ve namaz kılmasına dahi müsaade edilmedi, sürükleyerek götürdüler. Yüzlerce polis gelmişti. Namaz kılmak istedi sadece ama buna izin vermediler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yalan yanlış beyanların olduğu bir tutanakla Gergerlioğlu’nu zor kullanarak tuvaletten çıkararak götürdüler” ifadelerini kullandı. 

Serbest bırakıldı

Milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Adalet Nöbeti”nin beşinci gününde Meclis’te dün sabah gözaltına alınmasının ardından, ifadesinin alınmasıyla serbest bırakıldı. TBMM Genel Kurulu’nda yargı kararı okunarak milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, bekleyişini sürdürdüğü TBMM’de HDP grup odasında bu sabah gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sabah saatlerinde TBMM’de gözaltına alınan HDP’li Gergerlioğlu’nun ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını açıkladı. 

Yalan bir saat bile sürmedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında başlatılan yeni soruşturmaya gerekçe olarak, Genel Kurul’dan ayrıldığı sırada “Biji Serok Apo” sloganının atıldığı iddiasını gösterdi. Gazete Duvar’ın haberine göre, HDP sosyal medya hesabından, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Genel Kurul Salonu’ndan TBMM Parti Grubu Salonu’na geçmesi esnasındaki görüntüleri yayınladı. Görüntülerde iddia edildiği gibi slogan atıldığı duyulmazken, HDP açıklamasında, “Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Genel Kurul’dan ayrılıp grup salonunda nöbete başlama anının görüntüleri bunlar... Savcının yalanı bir saat bile sürmedi. Yazık ki Meclis Başkanı da açıklamasında aynı yalanı referans göstermiş” denildi. 

Böyle gitmez

CHP’li Barış Yarkadaş, milletvekilliği düşürülen ve Anayasa Mahkemesi kararı gelinceye kadar TBMM’de Adalet Nöbeti’ni sürdüreceğini açıklayan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun abdest alırken gözaltına alındığını söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan Yarkadaş “HDP’li Ö. Faruk Gergerlioğlu, Nevruz Bayramı sabahı, Meclis’te abdest alırken gözaltına alındı. AKP, Bahçeli’nin talimatlarını sektirmeden uyguluyor. Meclis koridorlarına polisi yığan AKP, bir gün daha iktidarda kalabilmek adına Türkiye’nin geleceğini yok ediyor. Bu böyle gitmez!” dedi. 

Bahçeli “Çıkarılsın” demişti

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesini “adalet ve hukukun harfiyyen uygulanması” olarak nitelendiren MHP lideri Devlet Bahçeli, Gergerlioğlu’nun Meclis’te başlattığı eyleme de tepki göstererek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u “göreve çağırmıştı.” Bahçeli paylaşımında, “Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis’ten behemehâl çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Şayet TBMM Başkanı’nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin Genel Kurul’da kabulüyle birlikte Gergeroğlu’nun yer yatağı ile beraber Meclis’in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir” ifadesini kullanmıştı.

Şentop’a göre gereği yapılmış

Paylaştığı bir tweet sebebiyle 18 ay hapis cezasına mahkum edilen ve milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun dün sabah saat 06.30’da sabah namazını kılmak için abdest aldığı sırada TBMM’den gözaltına alınması tepkilere sebep oldu. Ne diyeceği merak konusu olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise yaka paça gözaltıyı, “Gereği yapılmıştır” sözleriyle savundu. Şentop, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır.”

Etiketler: gidişat
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