Emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan, 11 askerin şehit olduğu kazada kullanılan helikopterlerin olumsuz hava şartlarına elverişsiz olduğuna dikkat çekerek “Bu helikopterlerin Doğu’da ne işi var?” diye sordu.

Emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan Bitlis Tatvan’da kaza sonucu düşen ve 11 askerin şehit olmasına sebep olan helikopter kazasını yazdı. Aydoğan’a göre kazanın asıl sebebi hâlâ Silâhlı Kuvvetlerin envanterinde bulunan Cougar helikopterinin yetersizliği. Aydoğan, “Fransız Cougar helikopterlerinin alımı da ilginçtir. Zamanında Türk hükümeti bu Cougar helikopterlerini almak istediğinde bu isteğe Genelkurmay Başkanlığı karşı çıkmıştır. Bu isteğe Hava Kuvvetleri Komutanlığı karşı çıkmıştır. Bu isteğe Kara Kuvvetleri Komutanlığı karşı çıkmıştır. Bu isteğe bu helikopterleri bizzat kullanacak olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kara Havacılık Dairesi karşı çıkmıştır. Bu karşı çıkışın sebebi Cougar helikopterlerinin kötü, kalitesiz veya işe yaramaz olduğu için değildir. Cougar helikopterleri sınıfının neredeyse en iyi helikopteridir. Ancak bu Cougar helikopterlerinin üretim ve kullanım amaçları farklıdır. Çünkü bu Fransız Cougar helikopterleri dağlık arazide, yüksek rakımlarda, olumsuz hava koşullarında icra edilecek operasyonlarda kullanılmak için üretilmemiştir” dedi.

Yolcu transferi için üretildi

Serbestiyet’teki yazısında “Cougar helikopterlerinin fiziki silueti büyük ve yüksekliği fazladır” diyen Aydoğan, şunları söyledi: “Fransız Cougar helikopterleri esas olarak Fransa’da barış koşullarında havaalanları arasında yolcu transferinde kullanılmak, muharebe koşullarında ise geri bölgede personel taşımak için üretilmiştir. Helikopterler alındıktan sonra bu helikopterleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı almak istememiştir. Bu nedenle Cougar helikopterleri Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı da bu Fransız Cougar helikopterlerinin özelliklerini bildiğinden iç güvenlik harekât bölgesine değil de Ege Ordu Komutanlığı Hava Alayının envanterine dâhil edilir… Sorulacaksa eğer, sorulması gereken soru, Cougar helikopterlerinin bu özellikleri bilindiği halde neden satın alındığı ve neden Doğu’daki birliklerde kullanıldığıdır?”

Millî Savunma Bakanı Akar: Olumsuz hava şartları sebep oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Elazığ’da 8. Kolordu Komutanlığına gelerek askerî helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin bilgi aldı. Akar, konuya ilişkin, “İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir” dedi.

Terör örgütü gibi

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Bitlis’in Tatvan ilçesinde Cougar tipi helikopterin düşmesi sonucu biri korgeneral 11 asker şehit olmasını köşesine taşıdı. Cougar tipi helikopterler daha önce de yazılar yazdığını hatırlatan Altaylı, “Cougar helikopterlerin bugüne kadar karıştıkları kazalarda toplam 39 şehidimiz var. Bunlardan ikisi general, ikisi albay rütbesinde üstelik. Bu helikopterler başlı başına bir terör örgütü gibi. Bu kadar rütbeli askerimizi, terör örgütü bile şehit edemedi desem abartmış olmam herhalde. Bu helikopterleri en azından terörle mücadeleden, en azından Doğu Anadolu’dan, kış şartlarının sert olduğu ve bu helikopterlerin donanım olarak uygun olmadığı bölgeden geri çeksek iyi olur sanki” düşüncesini dile getirdi.

Köylüler yardıma koştu

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü sakinleri, kırsal alanda kaza kırıma uğrayan helikopterdeki yaralı askerlerin yardımına koştu. Köylülerden Davut Bikeç, yaralılara yardımcı olmaya çalıştıkları anları anlattı: “Olay yerine gittiğimizde şehitler vardı. Çok üzgünüm. 4 yaralı vardı. Birinin yanına gittim Helikopterin altındaydı. Ağzı karla dolmuştu. Karı temizleyerek nefes almasını sağladım. İyi olup olmadığını sordum. Ellerimle karı kazarak çıkmasını sağladım. Kendine geldi ‘İyiyim’ dedi. Sonra kırık olabileceğini söyleyerek kıpırdamamasını istedim.” Daha sonra diğer yaralının yanına gittiğini aktaran Bikeç, “Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim. Kolu sıkışmıştı. Onu bulunduğu yerden çıkardık. Sonra sağlık ekipleri geldi. İki yaralıyı kendi çabalarımızla kurtardık” dedi.