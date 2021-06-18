Bugünün idarecileri Demirel'i örnek almalı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 6. Ölüm yıl dönümünde İslamköy’de düzenlenen anma töreninde konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal “Bugün yaşadığımız vasata sebep olanlara her gün bir Demirel sözü ve başucu kitabı olarak kendisinin başarılarla dolu hayatını tavsiye ediyoruz” dedi.

Uysal, “Liderlik etmenin yumruğunu değil dişini sıkmak olduğunu, sabrı, azmi bilen, nimet külfet dengesinde külfeti omuzlamış, nimeti millete, hakkı olana teslim etmiş bir isim Demirel. Hatırlamayanlar için şöyle de izah etmek lâzım: Bugün ek bir maliyetle karşılaşmadığınız, kullandığınız için ayrıca ödeme yapmadığınız hizmetlerin mimarı, yani sosyal devletin gereğini işleten isimdir Demirel” diye konuştu.

BİR BAŞARI HİKÂYESİ

Kendi ifadesi ile “eşit fırsatlarla”, cumhuriyetin kendisine ve kendisi ile birlikte bir dönem bu ülkede herkese sunduğu ayrıcalıklarla çobanlıktan cumhurbaşkanlığına bir başarı hikâyesinin jönü olduğunu ifade eden Gültekin Uysal, “Ataletle değil her daim adaletle davranmayı bilmiştir; adalet yerini bulduğunda kendisi zarar görecek olsa dahi… Yaşanan türlü sıkıntılarda bir mesul aramaya girişmemiş, Hz. Ömer’in anlayışı ile Fırat’ın kenarında da, Sakarya’nın kenarında da, Gediz’in kenarında da olan her şeyden dolayı İlâhî bir mesuliyet bilinci ile muamelede bulunmuştur” dedi.

“HOŞGÖRÜ İÇİN ENFES BİR MİSALDİR”

Uysal şunları söyledi: “Türlü isimlerle adlandırılır; yaptığı dev yatırımlarla “Barajlar Kralı” diyen de olmuştur, zekâsına atıfla başarılı olanı nitelemek için “Demirel gibi” tasvirine konu da olmuştur. Ancak en bilineni ve milletin tevdi ettiği en halis olanı “Baba” sıfatıdır. Bu millet, evlâdını ayırmayan bir baba gibi kendisine oy verse de vermese de bu ülkenin vatandaşı olduğu bilinci ile herkese aynı yaklaşması dolayısıyla kalben bir atıfla ona “baba” demiştir. Bugün “hoşgörü” için enfes bir misaldir kendisi. Kendisine yönelik her türlü eleştiriye hoşgörü ile yaklaşmıştır.”

Fatih Karagöz