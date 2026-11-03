Meclis’e bilgi vermemiş

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘rüşvet’ suçlarından 31 Ekim’de gözaltına alınması, fon vurgunu soruşturmasındaki suistimalleri de gözler önüne serdi.
Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili de olan Ergun, gözaltına alınmadan iki hafta önce, yani 14 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda fon tasfiyesi kanun teklifi görüşmelerine katılmıştı. Milletvekillerinin sorularını cevapsız bırakan Ergun’un “Biz Borsa olarak bildirimlerimizi hem Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptık hem de KAP’ta açıkladık. Dolayısıyla, bu konuda üzerimize düşeni yapmış olduk” sözleri tepki çekmişti.
Haber Merkezi