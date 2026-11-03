'Öcalan fiilen serbest kaldı'

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, bir televizyon kanalında Abdullah Öcalan’ın İmralı’da kendisi için hazırlanan yeni bir yere geçtiğini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öcalan’ın komisyon üyeliğine atanmasıyla mahkûmiyetinin sona erdiğini öne sürdü. Özdağ, “Abdullah Öcalan şimdi bir komisyon üyesi olarak mahkum değil. Mahkum olmadığı için de artık hapishanede değil, kendisi için yaptırılan villada kalacak” dedi.

Söz konusu yerin çalışma ortamı olarak tasarlandığını ve Öcalan’ın siyasî faaliyetlerini burada sürdüreceğini iddia eden Özdağ, “Evet, Öcalan şu anda serbest kaldı. Bunu topluma nasıl anlatacaklarını, zaman içerisinde nasıl sindireceklerini düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi