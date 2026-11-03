Emekliler açlığa mahkum

Emekli Meclisleri Sendikası’nın (EMS) 2’nci Olağan Genel Kurulu’nda, emekli sendikaları, dernekleri ve meclislerinin ortak hak talepleri etrafında birleşmesi çağrısı yapıldı.

EMS Eş Sözcüsü Ali Ersin Gür, genel kuruldaki konuşmasında, sermayeye vergi avantajları sağlanırken emeklilerin ve çalışanların açlık sınırının altında gelirle yaşamaya mahkum edildiğini belirtti. Türkiye’de yaklaşık 18 milyon emeklinin bulunduğuna işaret eden Gür, bu kesimin ortak bir örgütlenme ve mücadele anlayışıyla ülkenin geleceğinde belirleyici olabileceğini söyledi. Emeklilerin tek çatı altında örgütlenmesini hedeflediklerini belirten Gür, farklı siyasî yapıların kendi emekli sendikalarını oluşturma çabalarının ortak mücadeleyi zorlaştırdığını ifade etti. Gür, tüm sendika ve siyasî yapılara birleşik emekli mücadelesi çağrısı yapılmasını “zorunluluk ve tarihsel görev” olarak nitelendirdi. Ankara - Anka

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