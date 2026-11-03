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3 KASIM 2026 SALI - YIL: 57

Borsa İstanbul Eski Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun Tutuklandı!

03 Kasım 2026, Salı 09:13
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, rüşvet almak ve suç örgütüne üye olmak iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suçlamalar ağır: "Rüşvet" ve "Örgüt üyeliği"

Sermaye piyasalarındaki fon işlemlerini mercek altına alan başsavcılık, soruşturmayı derinleştiriyor. Bu kapsamda emniyet güçlerince gözaltına alınan Korkmaz Enes Ergun’a yöneltilen suçlamalar şunlar oldu:

  • Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma
  • Rüşvet almak

Gözaltı sürecinden cezaevine

Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de emniyet birimleri tarafından gözaltına alınan Ergun, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen eski genel müdürün adli işlemleri tamamlandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, elde edilen deliller doğrultusunda Korkmaz Enes Ergun'un tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki illegal işlemleri açığa çıkarmaya yönelik geniş çaplı soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların ya da operasyonların gündeme gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

AA

Etiketler: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması, Borsa İstanbul, Korkmaz Enes Ergun
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