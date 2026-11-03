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Fon skandalının faturası büyüyor - Fon krizi işten çıkarmaları da tetikledi

03 Kasım 2026, Salı 01:49
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, fon skandalının ardından borsada iki ayda 173 milyar doları aşan değer kaybı yaşandığını belirterek, krize müdahalede geciken kurum yöneticilerinin görevden alınmasını istedi.

Sermaye piyasalarında Eylül ayında patlak veren fon soruşturmasının ardından Borsa İstanbul’daki değer kaybı büyürken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan iktidara yönelik yeni bir çağrıda bulundu. Babacan, 1 Kasım’da X hesabından yaptığı paylaşımda Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) halka açık şirketlerin piyasa değerlerine ilişkin verilerini içeren iki grafik yayınladı. Ağustos ve ekim aylarına ait verileri karşılaştıran Babacan, borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerinin iki ayda 173 milyar dolardan fazla gerilediğini belirterek, krize müdahalede gecikildiğini savundu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı

Babacan, sermaye piyasalarında yaşanan krizin yalnızca fiyat düşüşleri üzerinden değerlendirilemeyeceğini savunarak, soruşturmanın bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyledi. Fon işlemleri etrafında ortaya çıkan iddiaları ağır sözlerle değerlendiren Babacan, şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet tarihinin en büyük piyasa dolandırıcılığıyla karşı karşıyayız. Kötüye gidişi durdurmanın tek yolu, bu meselenin tüm yönleri ile açıklığa kavuşturulmasıdır.”

Geciken kararın telafisi olmaz

DEVA Partisi lideri, paylaşımında en sert eleştirisini sermaye piyasalarını denetlemekle ve yönetmekle görevli kurumların yöneticilerine yöneltti. Kriz karşısında alınması gereken kararların geciktirildiğini savunan Babacan, şu ifadeleri kullandı: “Finansal piyasalarla ilgili kararlar değil 45 gün, değil 1 gün, 1 dakika dahi geciktirilmez. Geciken kararın telafisi olmaz.” Babacan, ardından doğrudan görevden alma çağrısında bulundu: “İlk gün söyledim, yine söylüyorum: İlgili kurumlardaki yöneticilerin tamamını derhal görevden alın. Kazaya karışanlara bir süre araç kullandırılmaz.”

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

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Fon krizi işten çıkarmaları tetikledi

Fon piyasalarındaki krizin istihdam üzerindeki etkileri belirginleşiyor. İşlem hacminin ve kredili işlemlerin daralması, aracı kurumlarda işten çıkarmaları beraberinde getirdi. İnfo Yatırım’ın çalışan sayısı yüzde 19 azalarak 279’dan 226’ya geriledi.

Anadolu Yatırım Genel Müdürü Dr. Nuri Sevgen, işlem hacminin yaklaşık yüzde 30 düştüğünü belirterek krizin etkilerinin netleşmesinin 3 ila 6 ay sürebileceğini söyledi. Uzmanlar, krizin reel sektöre yayılarak işsizliği artırabileceği uyarısında bulundu. Karar’ın haberine göre, Ekonomist İris Cibre Lostar, kredi kanallarının tıkandığını ve şirketlerin nakit sıkıntısı yaşadığını belirterek temerrüt riskine dikkat çekti. Finansal danışman Murat Özsoy ise fonlarda kalan şirket kaynaklarının maaş ödemelerini ve işletme giderlerini aksatabileceğini ifade etti.

Haber Merkezi

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