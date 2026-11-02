“İlk tutuklandığımda bunun düzeltileceğini düşünüyordum, yanılmışım”

Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala, cezaevindeki 9. yılına ilişkin açıklama yaptı. Kavala, “İlk tutuklandığımda bunun bir hata olduğunu, kısa zaman içinde düzeltileceğini düşünüyordum. Yanılmışım” dedi.

Cezaevine girdiğinde 60 yaşında olduğunu, sağlıklı yaşayabileceği yılların önemli bir kısmını cezaevinde geçirdiğini belirten Kavala, “Ülkemde hukuk devletinin tesisine yönelik gelişmeleri görebileceğime inanıyorum. Ümit ettiğim gibi, Gezi davasından ve maruz kaldığım adaletsizlikten ders çıkartılabilirse, bu benim için teselli kaynağı olacak” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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