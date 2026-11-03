87 yaşında Hafız oldu

Karabük'te yaşayan 87 yaşındaki Halil Önder, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği kararlılıkla hafız olmayı başardı.

Koronavirüs salgını sırasında evde geçirdiği zamanı değerlendirmek isteyen Önder, Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlemeye karar verdi. Herhangi bir kursa katılmadan kendi imkânlarıyla çalışan Önder, üç yılın sonunda hafızlığını tamamlamayı başardı. Uzun yıllar demir çekme fabrikalarında ustabaşı olarak çalışan ve emekli olduktan sonra hac görevini yerine getiren Önder'in hafızlık isteği ise Medine'de güçlendi. Önder, hafızlığını tamamladıktan sonra Ankara'da düzenlenen sınava katıldı. Sınavı başarıyla geçerek hafızlık belgesi almaya hak kazandı. Haber Merkezi Haber Merkezi

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