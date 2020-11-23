Bülent Arınç: Ben başkaları gibi Twitter'dan Instagram'dan istifa etmem

Geçtiğimiz günlerde Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la karşı karşıya gelen Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç başkaları gibi Twitter'dan Instagram'dan istifa etmeyeceğini, oluşan durumla ilgili cumhurbaşkanı ile bizzat görüşeceğini belirtti.

Gazeteci Murat Çelik'le telefonda görüşen Arınç duygusal bir insan olduğunu ve Erdoğan'ın konuşmasının kendisini rencide ettiğini vurguladı.

Arınç'ın açıklamalarını sosyal medya hesabından duyuran Çelik, Arınç'ın "İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil," dediğini aktardı.

Arınç "Sn. Cumhurbaşkanı bugün İstanbul’daymış. Programı yoğun. Dolayısıyla bugün görüşemedim. Sanırım yarın Ankara’da olacak ve görüşebiliriz diye düşünüyorum. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım," ifadelerini kullandı.

Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu Erdoğan'ı kendisinden dinlemek istediğini belirten Arınç, "Kendisinden dinledikten sonra, 'O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu' diyebilirim," dedi.

"Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine “Bunları söyleyen birinin YİK’te ne işi var” türünden yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var," diyen Arınç "Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen, orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur," sözleriyle devam etti.

Arınç YİK'ten istifasının partiden istifa edeceği anlamına gelmeyeceğini de vurguladı.